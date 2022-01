중고거래 앱 번개장터, 820억 규모 투자 유치

2020년 560억원에 이어 올해 1분기 820억원…2020년 이후 총 1380억원 유치

브랜드 카테고리 강화, 결제, 배송, 인증 중고 서비스·인프라 구축에 투자 계획

[아시아경제 김철현 기자] 중고거래 앱 번개장터(대표 이재후)는 총 820억원 규모의 투자 유치를 마무리했다고 11일 밝혔다. 이번 투자 라운드에는 먼저 투자를 확정한 신한금융그룹 외에 기존 투자자인 프랙시스캐피탈, 에이티넘인베스트먼트, 미래에셋캐피탈이 후속 투자로 참여했으며 신규투자자로 시그나이트파트너스가 참여했다. 번개장터는 2020년 4월 BRV캐피탈매니지먼트, 미래에셋벤처투자, 미래에셋캐피탈, 베이스인베스트먼트-에스투엘파트너스, 타임와이즈인베스트먼트 등으로부터 560억원의 투자를 유치한 바 있다.

번개장터는 빠르게 성장하는 중고거래 시장에서 브랜드 중심의 취향 중고거래 서비스로서의 경쟁력을 인정받았다고 설명했다. 번개장터는 2021년 기준 누적 가입자 수 1700만 명과 연간 거래액 1조7000억원을 달성했다. 또한 쉽고 안전한 개인 간 거래 환경 조성을 위해 결제·배송 서비스를 지속적으로 개선했다. 지난해 12월 자체 안전결제 서비스 번개페이 월간 거래액은 2020년 6월 100억원 대비 세 배 이상 성장한 330억원을 달성했으며 포장 택배 서비스는 지난달 서울 전역으로 확장했다.

번개장터는 스니커즈 커뮤니티 '풋셀', 중고 골프용품 플랫폼 '에스브릿지', 착한텔레콤 중고폰 사업부문을 인수하고 중고 의류 셀렉트 샵 '마켓인유'에 투자하며 취향 중고거래 앱으로서의 서비스 강화에 속도를 내고 있다. 이번 투자를 통해 패션, 디지털, 레저 등의 카테고리 내 브랜드 중심 서비스를 더욱 강화하는 한편 안전 결제와 배송 서비스 경쟁력을 추가적으로 확보하고 명품을 포함한 중고 인증 서비스 개발에 나설 계획이다. 또한 우수 인재를 영입·육성하는 데도 집중적으로 투자한다.

이재후 번개장터 대표는 "번개장터는 브랜드 중심으로 앱을 개편하고 번개페이, 포장택배, 오프라인 컨셉스토어를 오픈하는 등 고객들이 좋아하고 편안하게 거래할 수 있는 중고거래 서비스를 제공하기 위해서 노력해왔다"며 "사용자가 새로운 취향을 발견하고, '쉽고 빠르고 안전하게' 중고거래를 할 수 있는 환경을 만드는 데 더욱 집중하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr