노루페인트, '내맘쏙 모두의 그림책' 전시회 협업

[아시아경제 김종화 기자] 노루페인트가 예술의 전당 한가람 미술관에서 3월27일까지 진행되는 '내맘쏙 모두의 그림책' 전시회에 페인트 협찬을 통한 전시 콜라보를 진행한다고 11일 밝혔다.

내맘쏙 모두의 그림책 전시회는 책으로 만났던 그림을 작품으로 만들어 원화와 그림책에서는 볼 수 없었던 미공개 컷들을 만나볼 수 있다. 보는 즐거움 뿐만 아니라 아이의 상상력을 키우고 어른에게는 삶의 의미와 기억에 남는 메시지를 전해 아이와 어른, 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 전시회다.

노루페인트는 총 4개의 전시 테마에 맞춤 컬러로 페인트를 시공해 각각의 공간이 마치 거대한 그림책처럼 느껴질 수 있도록 구성했다. 또 전시장 벽면을 가득 채운 다채로운 컬러로 관람객이 그림책 속으로 모험을 떠나는 듯한 경험을 선사했고 아이들이 지루함을 느끼지 않고 전시를 즐겁게 관람할 수 있도록 명도와 채도가 높은 컬러를 사용했다.

이번 전시회에 시공된 팬톤페인트는 고채도의 팬톤 컬러로 생생하게 구현하는 뛰어난 컬러감이 큰 특징이다. 또 친환경과 항균 인증을 모두 획득한 제품으로 방역에도 큰 장점이 있어 그림책 전시 성격상 어린이 방문이 많은 이번 전시회에 최적화된 프리미엄 기능성 페인트다.

한경원 노루서울디자인스튜디오(NSDS) 실장은 "그동안 다양한 아트콜라보를 통해 노루페인트의 뛰어난 컬러감이 보여지면서 전시 업계와 다양한 산업에서 많은 러브콜을 받고 있다"면서 "셀프 인테리어의 관심이 높아지면서 색감이 뛰어난 팬톤페인트에 대한 소비자들의 관심 또한 늘고 있다"고 말했다.

