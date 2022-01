신세계면세점, '쓱랑이가 물고 온 신년 맞이 할인전' 실시

부가티, 씨바이끌로에, 몽블랑 등 200여개 브랜드

"최대 80% 파격 할인 혜택 제공"



[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 신년 맞이 파격 할인전을 실시한다고 11일 밝혔다.

'쓱랑이가 물고 온 신년맞이 할인전'은 오는 31일까지 진행된다. 럭셔리 패션 브랜드와 워치 및 주얼리, 가방, 뷰티, 전자제품 등 200여개을 최대 80% 할인된 가격에 만날 수 있다.

할인 품목으로는 세계적인 명품 브랜드 '부가티'와 이탈리아 남성 명품 브랜드 '꼬르넬리아니'의 패션잡화, 글로벌 요가복 브랜드 '이지요가'와 '로나제인' 등 유명 패션 브랜드가 다수 포함됐다.

미국 헤리티지 시계 브랜드 '타이맥스'와 스위스 프리미엄 시계 브랜드 '론진', '몽블랑', '마세라티' 등 럭셔리 시계 브랜드도 함께해 고객 선택의 폭을 넓혔다.

이외에도 영국 가방 브랜드 '더 캠브릿지 사첼', 끌로에의 세컨 브랜드 '씨바이끌로에' 등과 뷰티 디바이스 브랜드 '브레오', '누페이스' 등의 상품도 판매한다.

신세계면세점 관계자는 "2022년 임인년, 검은 호랑이해의 좋은 기운을 가득 담아 푸짐한 할인 혜택을 마련했다"며 "국내·외 고객들에게 꾸준히 사랑 받은 인기 브랜드들로 알차게 준비했다"고 말했다.

이번 프로모션 관련 자세한 사항은 신세계면세점 공식 온라인몰 및 모바일 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다. 행사는 신세계면세점 중국 온라인몰에서도 동시에 진행된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr