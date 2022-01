한국인이 가장 많이 결제한 e커머스는 '네이버'…36조916억원

[아시아경제 부애리 기자] 지난해 한국인이 가장 많이 결제한 전자상거래(e커머스) 서비스는 네이버였다. 네이버의 지난해 결제추정금액은 36조916억원이었다.

어플리케이션(앱) 분석서비스 와이즈앱·리테일·굿즈는 11일 지난해 1월부터 12월까지 만 20세 이상 한국인이 신용카드, 체크카드, 계좌이체 등으로 결제한 금액에 대한 조사결과를 공개했다.

와이즈앱·리테일·굿즈에 따르면 네이버 다음으로는 한국인이 가장 많이 결제한 서비스는 쿠팡, 쓱(SSG)닷컴·이베이코리아, 배달의 민족, 11번가 순이었다.

네이버의 결제추정금액은 2020년 27조5234억원에서 31% 증가했다.

쿠팡의 결제추정금액은 2020년 22조1575억원에서 지난해 34조2071억원으로 54% 늘었다.

'SSG 닷컴'의 결제추정금액은 2020년 22조2801억원에서 지난해 23조8524억원으로 7% 증가했다. 지난해 이마트의 이베이코리아 인수로 'SSG 닷컴'과 '이베이코리아'를 합산한 금액이다. 별도 기준으로는 'SSG닷컴'은 2020년 4조9920억원에서 지난해 6조2261억원으로 성장했으며 '이베이코리아'는 2020년 17조2880억 원에서 지난해 17조6262억원으로 늘었다.

'배달의 민족'의 경우 2020년 10조6645억원에서 지난해 18조7166억원으로 76% 증가해 가장 큰 성장률을 보였다.

'11번가'는 2020년 11조1586억원에서 지난해 13조1966억원으로 18% 성장한 것으로 조사됐다.

