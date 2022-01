美·러 8시간 마라톤 회담 종료...우크라 문제 입장차만 재확인

美 "러, 가능성없는 요구에 반대"

러 "협상 실패시 군사적, 기술적 대응"

[아시아경제 이현우 기자] 우크라이나 사태 해결을 위해 스위스 제네바에서 열린 미국과 러시아간 회담이 별다른 외교적 돌파구 마련없이 양측간 입장차만 재확인한 채 끝난 것으로 알려졌다. 8시간 가까운 마라톤 회의였지만 양측의 주장이 팽팽히 맞서면서 향후 이어질 후속회담에서도 큰 접점을 찾기 어려울 것으로 전망되고 있다.

10일(현지시간) 미국 대표단을 이끈 웬디 셔먼 미 국무부 부장관은 이날 러시아측과의 안보 회담이 종료된 직후 가진 기자회견에서 러시아가 요구한 북대서양조약기구(NATO·나토) 확장 금지 확약 등 안보보장안과 관련해 "러시아의 가능성 없는 요구에 반대했다"며 "누구도 나토의 개방정책을 닫을 수 없다"고 일축했다. 이어 이번 회담에 대해 "협상이 아닌 논의였다"고 회담 자체의 의미도 축소했다.

러시아 대표단을 이끈 세르게이 랴브코프 차관도 기존에 밝힌 러시아측 입장만 되풀이했다. 그는 기자회견에서 "불장난이 왜 미국에 이익이 되지 않는지 설명하는 데 큰 노력을 기울였다. 러시아가 우크라이나를 침공할 계획이 없음을 전했다"며 "러시아는 나토의 반대에도 불구하고 영토 내 훈련을 계속할 것이며 협상이 실패할 경우 러시아의 대응은 군사적, 기술적 성격을 띠게 될 것"이라고 경고했다.

미국측은 이번 회담에서 우크라이나 접경지대의 군대 철수 등 러시아의 긴장 완화책을 요구했지만 러시아가 별다른 확답을 주지 않은 것으로 알려졌다. 다만 미국은 러시아가 유사한 조처를 한다면 역내의 자국 군대와 장비 배치 문제에 관해 논의할 수 있다는 입장이지만, 나토의 동진 중단을 요구한 러시아가 이를 수용할지 여부가 불투명해지면서 양측간 접점을 찾기는 어려울 전망이다.

다만 양측은 앞으로 협의는 이어가기로 합의했다. 셔먼 부장관은 "러시아 대표단 측이 곧 다시 만날 것을 제안했으며, 추후 회담도 스위스에서 열릴 것으로 예상한다"고 밝혔다. 연이어 열릴 12일 나토-러시아간 회담과 13일 유럽안보협력기구(OSCE)-러시아 회담에도 미국이 참여할 것으로 예상되지만, 역시 특별한 외교적 돌파구가 마련되기는 어려울 것으로 예상되고 있다.

