英 연구진, "감기 걸려도 코로나19 면역 생길 수 있어"

"감기 바이러스로 형성된 T세포, 코로나19에도 면역"

"생성확률 낮아 백신은 맞아야...향후 백신개발 도움될 것"

[아시아경제 이현우 기자] 영국 연구진이 일부 사람들의 경우 감기에 걸려 생성된 면역세포가 코로나19 바이러스에 대해서도 면역력을 가진다는 내용의 연구결과를 발표했다. 연구진은 해당 면역세포의 생성확률이 낮아 백신은 여전히 필수적이라고 강조하면서 해당 연구가 향후 코로나19 백신 개발에 큰 도움이 될 것이라고 밝혔다.

10일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 이날 영국 임피리얼칼리지런던 대학 연구진은 학술지인 네이처 커뮤니케이션스에 게재된 논문을 통해 "감기에 걸려서 생긴 일부 면역기억이 코로나19에도 면역력을 보유할 수 있다"고 밝혔다.

해당 연구진은 2020년 9월, 백신 미접종자 중 동거인이 코로나19 확진 판정을 받은 52명을 대상으로 코로나19 감염 여부와 기존 감기로 생긴 면역세포인 T세포 수준을 조사했다. 조사결과 절반은 코로나19에 감염됐고 절반은 감염되지 않았으며, 감염되지 않은 이들 중 3분의 1은 혈액에 특정 기억 T세포 수준이 높았다.

연구진은 해당 T세포를 조사한 결과 코로나19에 대한 면역력을 보유하고 있었다고 밝혔다. 특히 코로나19 표면의 스파이크 단백질을 주로 공격에 체내 감염력을 낮추는 현재 백신과 달리 해당 T세포는 코로나19 내부 단백질을 공격할 수 있는 것으로 알려졌다. 내부 단백질 공격이 가능한 면역세포는 코로나19의 모든 변이에 대해 면역력을 가질 수 있다고 연구진은 밝혔다.

다만 모든 사람이 감기 바이러스에 감염됐다고 이런 T세포가 생성되진 않는다고 연구진은 설명했다. 감기 바이러스를 일으키는 코로나바이러스 감염이 코로나19에 면역을 가지는 경우는 10~15% 정도에 지나지 않는 것으로 알려졌다. 연구진은 "감기로 인한 면역력 외에 환기나 동거인의 감염력 등도 변수가 될 수 있다"며 "여전히 백신 접종은 필수적"이라고 강조했다. 이어 "이번 발견이 더 오래 지속되면서 새로운 변이에 대해서도 면역을 형성하는 백신 생산에 청사진을 제공할 것"이라고 전망했다.

