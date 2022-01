中 왕이, 카자흐 부총리와 통화…사태 강경 진압 지지

[아시아경제 김혜민 기자] 중국이 카자흐스탄의 반정부 시위 강경 진압에 지지를 표명했다.

10일 중국 외교부에 따르면 왕이 외교담당 국무위원 겸 외교부장은 이날 무흐타르 틀레우베르디 카자흐스탄 부총리 겸 외교장관과 통화를 갖고 이 같은 입장을 전했다.

왕 부장은 전화에서 "중국 정부와 인민은 카자흐스탄 정부, 인민과 굳건히 함께하고 있다"며 "카심 조마르트 토카예프 대통령의 강력한 지도 아래 평온을 되찾고, 이 암흑의 시기를 이겨낼 때 카자흐스탄은 더욱 견고하고 강대해질 것"이라고 말했다.

왕 위원은 이어 "중국은 안정을 유지하고 폭력을 중단하는 카자흐스탄의 조치에 대해 단호한 지지를 표한다"며 "카자흐스탄을 힘닿는데까지 도우려 한다"고도 했다. 또 서방 주도의 민주주의 개혁 운동을 의미하는 '색깔혁명' 도모와 카자흐스탄에 대한 외부세력의 간섭, 유입에 반대한다고 강조했다.

아울러 왕 부장은 "중국이 토카예프 대통령의 베이징 동계올림픽 개막식 참석을 환영한다"고 말했다.

이에 틀례우베르디 부총리는 "카자하스탄은 중국측과 긴밀한 소통을 유지하고 안보관련 협력을 강화할 것"이라고 화답했다.

앞서 시진핑 중국 국가주석은 지난 7일 토카예프 대통령에게 구두 메시지를 보내고 반정부 시위 강경 진압에 대해 지지를 표명한 바 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr