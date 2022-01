코로나19 먹는 치료제 '팍스로비드' 일부 협심증·부정맥 치료제와 병용 금기

[아시아경제 박형수 기자] 일부 만성질환 환자는 화이자가 개발한 먹는 코로나19 치료제 '팍스로비드' 처방을 받을 때 주의가 필요한 것으로 나타났다. 협심증이나 부정맥, 통풍 등 기저질환이 있는 데 코로나19 확진 판정을 받은 환자는 기저질환 약물과 팍스로비드가 병용 가능한 성분인지를 확인해야 한다.

10일 식품의약품안전처에 따르면 팍스로비드는 항바이러스제인 니르마트렐비르 2정과 인체면역결핍바이러스(HIV) 치료제로도 쓰이는 항레트로바이러스제 리토나비르 1정 등 3정의 알약으로 구성된다. 지난달 27일 식약처로부터 긴급사용승인을 받았다.

중증으로 진행될 위험이 큰 경증과 중등증 코로나19 성인 및 소아 환자에 팍스로비드를 처방할 수 있다. 코로나19 양성 판정을 받고 증상이 나타난 지 5일 이내에 복용해야 한다. 12시간 간격으로 하루 두 번씩 3개의 알약을 복용한다. 5일 동안 먹으면 된다.

만성질환으로 복용하는 약이 있는 환자는 팍스로비드 처방이 어려울 수 있다. 일부 약물은 팍스로비드와 함께 복용했을 때 약물의 독성 수준이 높아져 생명을 위협하거나 팍스로비드 효과를 떨어트릴 수 있다.

현재 식약처가 안내한 병용 금기 약물은 진통제 '페티딘', 항협심증제 '하놀라진', 항부정맥제 '아미다돈', 항통풍제 '콜키신', 항암제 '아팔루타이드' 등 28개다. 병용금기 성분이 포함된 약물을 복용하는 만성질환 환자의 처방이 제한되는 것이다. 다만 약물을 복용하더라도 팍스로비드를 투여하는 동안 사용을 중단할 수 있다면 처방이 가능하다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr