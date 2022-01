文대통령 "'깐부 할아버지' 오영수 배우께 존경과 감사의 마음"

SNS에 골든글로브 남우조연상 축하메시지…"오징어게임, 인간다움 잃지 말자는 이야기"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 10일 오영수 배우의 골든글로브 남우조연상 수상과 관련해 사회관계망서비스(SNS) 메시지를 통해 "‘깐부 할아버지’ 오영수 배우께 존경과 감사의 마음을 전한다"고 밝혔다.

문 대통령은 "배우 오영수 님의 골든글로브 남우조연상 수상을 국민과 함께 축하한다. 반세기 넘는 연기 외길의 여정이 결국 나라와 문화를 뛰어넘어 세계무대에서 큰 감동과 여운을 만들어냈다"면서 이렇게 전했다.

문 대통령은 "오늘의 쾌거는 여러 가지로 큰 의미가 있다. 오징어 게임은 이미 전 세계 94개국에서 넷플릭스 1위의 기록을 세우며 우리 문화의 저력을 보여주었다. 다양성과 창의성을 앞세운 ‘K-문화’가 더 큰 미래 가치를 만들어 갈 것"이라고 기대했다.

문 대통령은 "오징어 게임이 전하는 메시지는 묵직하다. 겉으로는 승자와 패자를 가르는 극한 게임을 보여주지만, 그 이면에서는 어떤 어려움 속에서도 희망과 인간다움을 잃지 말자는 이야기를 들려준다. 서로가 서로에게 힘이 되고 도움이 되는 ‘함께’의 삶을 깊이 있게 말하고 있다"고 평가했다.

문 대통령은 "아쉽게 수상이 불발되었지만, 우리의 자부심과 위상을 드높인 황동혁 감독을 비롯한 제작진 여러분과 최고의 연기를 보여준 이정재 배우께도 아낌없는 박수를 보낸다"고 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr