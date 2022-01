文대통령, 15~22일 UAE·사우디·이집트 순방…"미래 유망분야 협력"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 오는 15일부터 22일까지 6박 8일 일정으로 아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아·이집트 등 중동 3개국을 방문한다고 10일 청와대가 밝혔다.

문 대통령은 일단 16일 UAE 두바이에서 양국 경제인들이 참석하는 비즈니스 라운드테이블 및 '2020 두바이엑스포' 한국의 날 공식행사에 참석한 후 UAE 총리와 회담한다.

17일에는 '아부다비 지속가능성 주간' 개막식 및 자이드 지속가능성상 시상식에 참석한 후 모하메드 아부다비 왕세제와 회담한다. 두 정상은 2018년 양국간 특별전략적 동반자 관계 격상 이후 4년만에 만남을 갖는 것으로, 양국관계의 발전을 위한 실질적 협력 방안을 협의할 예정이다.

이어 18~19일에는 사우디 모하메드 빈 살만 왕세자의 초청으로 사우디를 공식 방문한다. 사우디는 중동 지역 내 우리나라의 최대 교역국이자 해외 건설 누적 수주 1위국으로, 문 대통령은 모하메드 왕세자와와의 회담, 양국 경제인이 참여하는 비지니스 포럼 참석, 걸프 협력회의 사무총장 접견 등의 일정을 가질 예정이다.

마지막으로 문 대통령은 20~21일 압딜 피타 알씨시 이집트 대통령의 초청으로 역대 대통령 2번째로 16년만에 이집트를 공식 방문한다. 양국은 20일 한-이집트 정상회담을 갖고 양국간 지속가능성장과 미래지향적 협력방안을 논의한 후, 양국간 양해각서 서명식을 갖는다. 이후 문 대통령은 알씨시 대통령이 주최하는 공식 오찬과 양국 경제인이 참여하는 비즈니스 라운드 테이블에 참석한다.

박경미 청와대 대변인은 "이번 방문은 2020년 코로나 상황 등으로 순연된 중동지역 순방"이라며 "탈석유, 산업 다각화를 적극 추진하고 있는 중동 주요 3개국 정상들과 신뢰와 우애를 바탕으로 협력 저변을 확대할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

또 이번 방문에서 에너지, 건설, 인프라 등 전통적 협력분야 뿐 아니라 보건의료, 공학기술, 해양 수자원, 수소협력, 기후환경 등 미래 유망분야의 협력기반을 공고히 다지는 계기가 되는 한편 2030 부산엑스포 유치와 유엔당사국총회(COP33) 유치 등 기후환경 문제 대응을 위한 우리 정부의 강한 의지를 보여주는 기회가 될 것이라고 밝혔다.

