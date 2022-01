서욱 장관, 해외파병부대 추가접종 준비 점검

주한미군 코로나19 급증…"연합방위태세 만전"

[아시아경제 박형수 기자] 최근 주한미군에서 코로나19 확진자가 다수 발생하는 가운데 서욱 국방부 장관이 "연합방위태세 유지에 만전을 기해야 한다"고 강조했다.

서욱 장관은 10일 오후 서울 용산구 국방부에서 '제16차 코로나19 전군 주요 지휘관 화상회의'를 주관하며 군내 확진자 및 격리자에 대한 세심한 건강 상태 모니터링과 치료지원에 대해서도 각급 지휘관이 관심을 가져줄 것을 당부했다.

이날 회의에서 서 장관은 해외 파병 장병들에 대한 백신 추가접종 준비 상황도 점검했다.

한빛·동명부대는 국내 백신을 현지로 수송해 1∼2월 중 접종할 예정이다. 청해·아크부대는 오만·아랍에미리트(UAE) 등 주재국 정부와 협조해 이달 중 접종을 진행한다. 백신 종류는 화이자로 결정됐다.

국방부는 안전한 예방접종을 위해 부대별 이상 반응 대응팀을 운영하면서 접종 후 중증 이상 반응 발생 시 부대 인근 소재 병원으로 즉시 이송할 수 있도록 할 계획이다.

서 장관은 "해외파병 장병들이 차질 없이 추가 접종을 받을 수 있도록 꼼꼼하고 빈틈없이 준비해야 한다"며 "이상 반응 발생에 철저히 대비해 안전한 접종이 될 수 있도록 만전을 기해야 한다"고 했다.

