장제원 "정진상 공소시효 한 달 남기고 아직도 일정조율…상식에 맞지 않아"

내달 6일이면 공소시효 만료

정의당도 "특급대우" 비판…"대장동 검찰 수사 시작된 지 100일 지나도록 단 한 차례 소환 조사조차 없어 '봐주기 수사'"

[아시아경제 오주연 기자] 장제원 국민의힘 의원이 10일 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 정진상 더불어민주당 선거대책위원회 부실장의 소환 조사가 미뤄지고 있다면서 "공소시효를 한 달 남겨놓고 아직도 일정 조율이라는 것은 상식에 맞지 않는 수사 속도"라고 강하게 질타했다.

이날 장 의원은 오후 열린 국회 법제사법위원회 전체회의에서 "정진상 부실장은 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 최소 9개 문건에 직접 사인한 사람"이라며 "정 부실장의 공소시효가 만료되는 것이 이제 한 달 밖에 남지 않았는데 아직도 일정을 조율하고 있다는 게 말이 되냐"고 비판했다.

장 의원은 강성국 법무부 차관을 향해 "수사를 제대로 하고 있는 것이 맞냐"면서 언성을 높였다.

이어 "대장동 비리 사건에 대해 이런 식으로 하면 절대 몸통(수사)으로 못 간다"며 "이렇게 하니까 특검을 하자는 게 아니냐"고 꼬집었다.

이와 관련해 정의당에서도 이날 오후 논평을 내고 "집권 여당 대선 후보의 최측근답게 소환조사마저 특급 대우"라고 지적했다.

정의당 선대위 정호진 선임대변인은 이날 서면 브리핑에서 "대장동 특혜 '윗선'이 개입했다는 의혹의 키맨인 정 부실장의 검찰 조사가 또 무산됐다"며 "검찰 소환 일정을 피고발인 개인 사정을 이유로 여러 차례 미룬다는 것은 일반 시민이라면 엄두도 못 낼 일"이라고 비판했다.

그는 "구속된 유동규 전 본부장이 검찰 압수수색 직전까지 통화를 했던 당사자인 정 부실장을 빼놓고는 대장동 수사가 제대로 이루어질 수 없다"며 "법 상식대로라면 이미 수사를 받고도 남는데, 대장동 검찰 수사가 시작된 지 100일이 지나도록 단 한 차례 소환 조사조차 없었다니 이것이야말로 봐주기 수사가 아니고 무엇이냐"라고 물었다.

이어 "심지어 다음 달 6일에는 정 부실장의 공소시효가 만료된다"며 "이대로 버티며 뭉개고 가겠다는 속내가 훤히 보인다. 회피하면 죄가 있다는 방증일 뿐"이라고 강조했다. 그러면서 "정 부실장은 즉각 소환조사에 임해야 하며, 이 후보 또한 수수방관하지 않기를 바란다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr