여가부 "부처 명칭에 '청소년' 포함 논의…청소년 참여 확대"

2022년 '청소년 정책 전환의 해'로 삼아

제4차 청소년 정책위원회 출범

'채움기간' 활용 정책개발 검토

학교밖 청소년 직업체험프로그램 운영 등

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 부처 명칭에 '청소년'을 포함하는 방안을 논의하고 정책 수립 과정에서 청소년 참여를 확대한다.

10일 여가부는 2022년을 청소년 정책 전환의 해로 삼고 부처 명칭에 '청소년'을 포함하는 방안에 대해 청소년과 전문가, 현장 관계자 의견을 적극 수렴하겠다고 밝혔다.

위기청소년 증가, 피선거권 연령 하향조정 등 청소년의 사회 참여 기반 강화, 코로나19 이후 청소년의 온라인 활동 증가 등 청소년을 둘러싼 다양한 환경 변화를 정책에 반영하기 위해서다.

여가부는 청소년 정책 패러다임을 청소년이 주도하는 방향으로 전환한다. 청소년 정책 논의 기구인 제4차 청소년정책위원회를 신규로 출범하고 기후환경 문제 당사자인 청소년들이 문제 해결에 참여할 수 있도록 청소년 참여기구 활동을 활성화한다.

코로나19 장기화로 인한 청소년 수련시설 운영 지원을 위해 활동비를 지원하고 '청소년 방과후아카데미'를 지난해 332개에서 올해 350개로 확대한다. 메타버스를 활용한 디지털 기반 청소년 활동 프로그램을 보급하는 등 디지털 기반 활동으로 개편도 추진한다.

청소년들이 자신의 적성을 찾아갈 수 있도록 다양한 활동과 진로·직업 체험 기회를 제공하고, 특히 '채움기간(갭이어)' 등을 활용해 청소년들이 보다 도전적으로 사회에 발을 내딛을 수 있는 정책 개발도 검토한다.

위기청소년에 대한 사회안전망을 촘촘히 다듬기 위해 '통합정보지원시스템'을 2023년까지 구축하고, 쉼터 입·퇴소 청소년의 자립지원을 위한 근로장학금 등 우선 지원, 학교 밖 청소년 대상 전문 직업체험프로그램 운영 등도 추진한다.

청소년 인터넷·스마트폰 과의존치유 시설을 확대하고 무작위채팅(랜덤채팅) 앱 등 상시 점검 인력을 지난해 18명에서 올해 118명으로 늘려 환경 변화에 대응한다.

여가부는 청소년정책 추진 방향을 청소년 단체, 관련 협의회 등과 논의하기 위해 오는 21일과 26일 장관 주재로 '2022년 청소년계 신년 간담회'를 개최한다. 14일에는 차관 주재로 청소년 관련 학회 간담회를 열어 의견을 수렴한다.

정영애 여성가족부 장관은 "다양한 환경 변화에 대응해 우리나라의 미래를 이끌어갈 청소년들이 자신의 꿈을 자유롭게 펼쳐나갈 수 있도록 다방면에서의 정책적 뒷받침이 필요하다"며 "자기주도성 등 이전 세대와는 다른 가치를 우선순위에 두는 청소년들의 특성을 고려한 맞춤형 청소년정책을 적극 추진할 수 있도록 청소년정책 주무부처로서 최선을 다하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr