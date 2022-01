[부고]신호순(한국증권금융 부사장)씨 모친상

[아시아경제 이선애 기자] ▲고수복씨 별세, 신규순(신화엔지니어링 상무이사)·신흥순(화학바이오 ISC 사무총장)·신호순(한국증권금융 부사장, 전 한국은행 부총재보)씨 모친상, 공명남(전 소시에테제네랄은행 전무)씨 시모상 = 9일, 신촌세브란스병원 장례식장 17호실, 발인 12일 오전 6시 40분, 장지 대전국립현충원. 02-2227-7590

