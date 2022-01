한국철도, 부패 근절 등 10대 윤리과제 실천 ‘대국민 약속’

10일 사익 추구 금지, 부정부패 근절 등 윤리 실천 결의식 개최

한국철도공사(코레일)는 10일 대전사옥에서 윤리경영을 적극 실천해 신뢰받는 공기업으로 거듭날 것을 다짐하는 ‘윤리 실천 결의식’을 가졌다고 밝혔다.

이번 행사는 올해 추진하는 윤리경영 10대 정책과제를 사전 공유하고 모든 임직원이 이를 실천해 윤리적 기업으로 거듭난다는 각오를 다지기 위해 마련됐다.

사익 추구 금지, 부정부패 근절 및 존중의 조직문화, 사회적 책임완수 등을 담은 결의문에 경영진을 포함한 전국의 소속장이 서약했다. 각 지역본부 등 전국의 3만여 직원은 전자서명으로 동참하게 된다.

코레일은 10대 정책과제 선정을 위해 지난해 11월 대국민 설문조사를 진행했다. 전문가 검토 등 정교화 과정을 거쳐 최종 윤리경영 과제를 이달 중 공개할 예정이다.

엄상흠 코레일 윤리경영처장은 “지난해 준법경영시스템(ISO37301) 국제인증 획득 등 윤리경영 체계를 확립하는 한편 단순히 구호에 그치지 않고 적극적 실천을 이끌어 내는데 역량을 집중하고 있다”고 설명했다.

나희승 코레일 사장은 이날 “국민의 기대에 부응하는 윤리경영 추진을 위해 직원 한 사람 한 사람이 회사를 대표한다는 마음가짐으로 사회적 기본 책무를 준수해 달라”며 “국민이 신뢰하는 건강한 조직으로 거듭나기 위해 최선을 다하자”고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr