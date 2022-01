국민의힘, '대장동 특검' 압박…추경호 "민주당 장악 법사위, 법안 상정 못해"

"말 바꾸기 달인, 거짓말 달인들"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 10일 "지금 당장 제출된 특검법을 상정해서 처리하고 특검을 실시하자"며 더불어민주당을 압박했다.

추경호 원내수석부대표는 이날 의원총회를 열고 "특검법을 제출한 지 오늘이 만 110일째 되는 날"이라며 "국민의힘이 100명 이상 당론으로 발의한 특검법안이 민주당이 장악하고 있는 법제사법위원회(법사위)에서 법안 상정조차 되지 못 하고 있다"고 비토했다.

추 원내수석부대표는 "이재명 후보가 특검을 신속하게 하는 게 좋다, 급기야 12월 말 토론회에서도 어떤 형태의 특검도 괜찮다. 조건과 성역 없이 즉시 하자, 나도 빨리 혐의에서 벗어나고 싶다고 말했다"면서 "바로 저희가 (특검을 하자고) 요구했는데 역시 답은 같았다. 이재명 후보 어법을 모르냐, 하자고 한다고 진짜 하자는 줄 알았냐 이게 돌아온 답"이라고 지적했다.

추 원내수석부대표는 민주당이 특검을 회피한다며 재차 압박했다. 그는 "이 후보가 민주당에 (특검법안을 처리하라고) 지시했다는 소리를 들어본 바가 없다"며 "말 바꾸기 달인, 거짓말 달인들"이라고 비판했다. 그러면서 이 후보에게 두 가지를 요청했다. 하나는 민주당 소속 박광온 법사위원장과 민주당 원내대표에게 특검법을 받으라고 명하는 것과 최측근 정진상 민주당 선거대책위원회 비서실 부실장에게 의혹에 관해 있는 대로 조사 받고 소명을 하라고 지시할 것이다.

추 원내수석부대표는 "국민들 앞에 진정성을 보여주시기 바란다"며 "특검을 실시해서 의혹 해소한 뒤에 표 달라고 하시는 게 도리"라고 강조했다.

