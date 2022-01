노사모 회원 815명, 李 지지선언…"이재명의 승리는 노무현 정신의 완성"

[아시아경제 오주연 기자] 2002년 대선에서 고(故) 노무현 전 대통령을 지지했던 '노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임)' 회원 815명이 10일 이재명 더불어민주당 대선 후보 지지를 선언했다.

이들은 이날 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 후보야말로 노무현·문재인 대통령의 뒤를 이어 대한민국 정치를 개혁하고 민주정부의 정통성을 이어나갈 적임자"라고 밝혔다.

이들은 스스로를 '이재명을 지지하는 노사모'이자, '이재명을 잘 알고(李知) 2002년과 같이 재미있고 즐겁게, 쉽게(easy) 정치에 참여하겠다'는 의미를 담은 '이지 노사모'라고 소개했다.

그러면서 "이재명의 승리는 노무현 정신의 완성"이라며 "이 후보는 노무현 전 대통령이 씨 뿌리고 문재인 대통령이 소중히 가꾸어 온 대한민국 민주주의의 역사를 이어나갈 것"이라고 강조했다.

노사모 대표를 지냈던 배우 명계남씨는 "이재명의 승리가 곧 노무현 정신의 실현"이라며 "생활공간에서 자발적으로 활동했던 노사모 초기의 정신으로 각자의 공간에서, 그리고 사회관계망서비스(SNS) 공간에서 적극적인 이재명 지지운동을 벌여나갈 것"이라고 말했다.

