[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 남동구는 중소기업의 해외 판로 개척을 돕기 위해 해외전시(박람)회 참가 비용을 지원한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 중소기업의 신규 바이어 발굴과 해외 판로 개척 등 수출 활동을 지원하는 취지로, 기업이 업종이나 제품 특성에 맞는 전시회를 스스로 선택해 참가할 수 있다.

모집 대상은 남동구에 본사나 공장을 둔 전년도 수출액 2000만달러 이하 제조업체다. 선정된 업체당 최대 500만원의 참가비가 지원된다.

남동구 기업지원 홈페이지를 통해 온라인 접수하면 된다. 구는 2월 중 자체 심사를 통해 최종 15개사를 선정할 예정이다.

한편 남동구는 지난해에 이어 올해도 코로나19 대응에 따른 전시개최 형태가 다변화됨에 따라 기존 오프라인 전시회 뿐만 아니라 온라인과 하이브리드 전시회 등을 지원한다.

