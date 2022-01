정의당 "'여가부 박살내겠다' 尹 선대본, 국민 분열 정치 멈춰야"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 윤석열 국민의힘 대선후보의 선거대책본부를 향해 "연일 여성가족부 폐지를 주장하며 젠더갈등과 국민 분열을 조장하는 정치를 일삼고 있다"면서 "국민의힘과 윤 후보는 젠더갈등과 국민 분열을 조장하는 정치를 멈춰야한다"고 비판했다.

10일 정의당은 오후 논평을 내고 "여가부 폐지를 운운하기 전에 여성의 삶을 바꾸고 지킬 수 있는 정책부터 제시해야 할 것"이라면서 이같이 밝혔다.

오승재 정의당 선대위 대변인은 "장예찬 청년본부장은 라디오에 출연해 여가부를 '남성혐오부'라고 표현하며 "한 번 깔끔하게 박살을 내놓고 제로베이스에서 출발해야 한다"는 과격한 수사까지 동원하고 나섰다"고 지적했다. 그는 "윤 후보의 대선 전략은 '멸공'과 '여가부 폐지'라는 자백과 마찬가지"라면서 "국민을 갈라치기하는 시대착오적이고 퇴행적인 정치로 폭주하는 윤 후보에게 대한민국의 미래를 맡길 수는 없다. 윤 후보는 대선 후보로서 최소한의 자격부터 갖춰라"라고 질타했다.

이어 "정치가 박살내야 할 것은 여가부가 아닌 성차별, 성폭력"이라며 "그러나 국민의힘과 윤 후보는 성폭력 무고죄 처벌을 앞장세웠을 뿐 제대로 된 성차별, 성폭력 관련 공약을 내보인 바 없다"고 꼬집었다.

오 대변인은 " TV토론을 비롯한 검증 요구에는 사실상 침묵하고 링 밖에서 사회관계망서비스(SNS) 한 줄로 대결과 편 가르기를 선동하는 비겁한 행보는 그만둬야 한다"면서 "윤 후보가 거리낄 것이 없다면 TV토론이든 무제한 맞장토론이든, 지금 당장 정정당당하게 직접 실력으로 겨룰 수 있는 자리에 나올 것을 촉구한다"고 강조했다.

