투락, 트윈코리아와 메타버스 구축 양해각서

메타버스 고도화 기점, 독자 코인 발행·NFT 사업 본격화

독자적인 게임·애니메이션 코인 ‘투락 코인’ 발행 추진

[아시아경제 박형수 기자] IP 기반 멀티콘텐츠 제작업체 투락이 전국단위 메타버스 기반 가상 부동산 플랫폼 트윈코리아와 함께 메타버스와 대체불가능토큰(NFT) 사업에 나선다. 투락은 게임과 애니메이션, 피규어 사업 등 IP 기반 사업의 근간이 되는 코인 발행을 독자적으로 추진하고 있다.

투락은 트윈코리아의 메타버스 플랫폼 고도화를 위한 3D 콘텐츠 개발에 대한 MOU를 체결했다고 10일 밝혔다.

업무협약을 계기로 양사는 트윈코리아 공간 내 구성요소의 3D 모델링을 진행한다. 투락은 보유 IP를 기반으로 3D로 구성된 캐릭터·애완동물 아바타 등을 개발한다. 투락 아트 콘셉트로 현실 공간에 존재하는 건물을 라이브러리화, 모듈화해 메타버스 공간에 구현한다.

투락은 메타버스 공간을 개발해 메타버스 플랫폼 구축 역량을 확보하는 한편 자체적으로 보유 중인 IP를 기반으로 개발한 게임·애니메이션에 독자적으로 투락코인과 게임코인, NFT를 개발한다. 투락코인은 투락의 NFT 사업의 ‘마더코인’ 역할을 맡게 되며 게임 내에서 얻을 수 있는 게임코인과 교환된다.

투락은 ▲오디티 페스티벌 ▲마키나이츠 블러드바고스 ▲오디티 댄스파이터 ▲마키나이츠 사일런트가디언 등 다양한 게임 IP를 보유하고 있다. 독자 발행된 코인은 '핵앤 슬래시(Hack and Slash)' '전략시뮬레이션(SLG)' 장르에서 경제요소가 들어간 ‘P2E(Play to Earn)’ 게임에 적용한다.

캐릭터 IP를 활용한 NFT 사업도 진행한다. NFT 사업화를 위해 보유 중인 IP 오디티걸즈와 마키나이츠의 사업 타당성 검토도 이미 완료했다. 캐릭터 확장성이 높아 다양한 NFT 상품 구성이 가능할 것으로 전망된다.

투락 관계자는 "투락의 캐릭터 개발 경험을 바탕으로 3D 모델링 작업을 실시해 트윈코리아를 메타버스 플레이어 공간으로 확대해 나갈 것"이라며 "독자적으로 코인과 NFT 발행을 진행해 투락이 보유한 멀티콘텐츠 기반의 NFT 사업이 본격화할 것"이라고 말했다.

캐릭터·게임·애니메이션 개발 전문업체인 투락은 오디티걸즈와 마키나이츠 IP에 기반한 다양한 콘텐츠를 보유하고 있다. 오디티걸즈의 SNS용 애니메이션은 오는 1분기 중에 방영한다. 오디티걸즈 애니메이션은 일부 NFT로 판매되고 애니메이션 NFT는 오디티걸즈 게임과도 호환된다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr