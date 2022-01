심상정 "그린노믹스로 일자리 150만개 창출"

산업은행, '녹색투자은행'으로 전환…2030년까지 500조 녹색공공투자

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선후보가 10일 "그린노믹스로 지역경제를 부흥시키고 150만개 일자리를 만들겠다"고 밝혔다.

이날 심 후보는 국회 본청에서 경제 공약인 '그린노믹스' 3대 전략을 발표하며 이같이 말했다. 심 후보는 "50만개 이상의 안정적 녹색 일자리를 만들고 지역 경제를 부흥시킬 것"이라면서 "우선 에너지 전환 투자에서 30만개를 만들겠다"고 약속했다.

그는 "광역시도 단위에 지역에너지공사를 설립해 공공, 개인, 협동조합 등 다양한 소유형태의 에너지중소기업 창업을 지원하겠다"고 했다. 전국적인 주거 에너지 효율화 사업인 '그린리모델링'으로 10만개 녹색 일자리를 만들고, 농어업의 생태전환과 농어민기본소득·청년농민 지원은 스마트 그리드 개선사업과 함께 10만개의 녹색 일자리를 추가로 만들게 될 것이라는 설명이다.

심 후보는 "50만개의 상시적 녹색일자리 이외에도 지역산업 재건과정에서 환경, 공동체, 돌봄 일자리를 더 발굴해 공공이 지원하는 '지역일자리 보장제'로 100만개의 고용을 창출하겠다"고 강조했다.

또한 산업은행을 '녹색투자은행'으로 전환하고 2030년까지 500조 녹색공공투자를 단행하겠다고 밝혔다. 심 후보는 "녹색투자은행은 직접 녹색투자에 참여하거나 지급보증을 책임지고, 정부는 탄소세 세수와 함께 녹색채권을 신규 발행해 그린경제를 위한 인프라 투자를 하게 될 것"이라고 설명했다. 정부조직을 개편해 기후에너지부를 설치하고, 공공부문의 녹색혁신 역량을 최대한 높이겠다는 방침도 전했다.

이와 더불어 심 후보는 '그린노믹스'의 5대 원칙으로 ▲기후 위기에 확실히 안전한 경제 ▲글로벌 경쟁에서 앞서나가는 선진경제 ▲지역경제를 살리는 내수기반 경제 ▲일자리 친화 경제 ▲공공성이 보장되고 중소기업이 참여하는 불평등해소 경제를 제안했다. 녹색 성장을 위한 5대 산업으로는 ▲재생에너지 발전 ▲저장장치 ▲전기차 ▲그린 수소경제 ▲생태농산어업을 제시했다.

심 후보는 "심상정 정부는 '그린노믹스'로 우리 경제의 '구질서'와 결별할 것"이라면서 "경제의 시스템과 철학을 완전히 바꾸고 기술과 노동, 시장과 사회, 인간과 지구가 공존하는 신질서를 수립하겠다"고 강조했다.

그러면서 "이는 이재명 더불어민주당 후보의 '5·5·5 양적 성장론', 안철수 국민의당 후보의 '디지털경제'와 가장 큰 차이점"이라고 했다. 윤석열 국민의힘 후보에 대해선 "불평등과 기후위기에 대한 해법을 찾아볼 수조차 없고, 원전 사수와 주 120시간 같은 퇴행만 있을 뿐"이라고 지적했다.

