스튜디오산타클로스, 메타버스 플랫폼 ‘온버스’ 설립해 20% 출자 결정

스튜디오산타클로스는 메타버스와 NFT를 결합한 플랫폼 사업 진출을 위해 신규법인 주식회사 온버스를 설립하고 20%의 지분을 투자하기로 결정했다고 10일 밝혔다.

이번 투자는 지난 12월 VR, AR전문기업 온페이스, 온페이스게임즈와의 전략적 업무협약 체결 이후 단행한 것으로 알려졌다. 스튜디오산타클로스 외에도 온페이스, 온페이즈게임즈가 주요주주로 참여했으며 법인 설립을 시작으로 본격적인 메타버스, NFT 플랫폼 개발 및 게임사업 공동추진에 박차를 가할 전망이다.

온버스는 언리얼 엔진 기술을 적용한 메타버스 플랫폼으로 가상세계와 엔터테인먼트를 결합한 NFT 오픈마켓서비스를 런칭할 예정이다. 현실 세계와 가장 유사한 개발엔진인 ‘언리얼5’를 기반으로 개발 중이며 초정밀 위치추적기술을 활용해 사용자에게 높은 몰입감을 선사할 것으로 보인다.

특히 유수의 글로벌 파트너십을 바탕으로 미술품, 부동산, 게임 아이템, 영화, 골프, 카지노 등 다양한 NFT 콘텐츠를 확보해 MZ 세대에 국한된 것이 아닌 전 연령층을 타겟으로 손쉬운 거래와 확장된 경험을 제공해 차별점을 둘 계획이다.

스튜디오산타클로스 관계자는 “메타버스 시장규모가 2030년 약 1700조원에 이를 것으로 예상됨에 따라 이번 법인설립 및 투자를 통해 높은 투자수익을 창출할 수 있을 것으로 기대한다”며 “협력사인 온페이스가검증된 VR, AR 기술력과 다수의 게임 개발 경험을 보유한 만큼 경쟁력을 갖춘 ‘소셜 실감라이프 플랫폼’을 선보일 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 스튜디오산타클로스는 최근 NFT(대체불가토큰)와 메타버스 산업 발달에 힘입어 온라인동영상 서비스(OTT) 콘텐츠의 자체 제작 및 배급 사업의 가치를 극대화하겠다고 지난 4일 밝힌 바 있다.

