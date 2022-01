부산교육청, 신규공무원 대상 맞춤형 노무관리 연수

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청은 오는 17일부터 사흘간 교육공무직 업무를 담당하는 신규 지방직 공무원 60여명을 대상으로 맞춤형 노무관리 연수를 시행한다.

연수는 교육공무직 44개 직종에 대한 급여, 인사 등 다양한 업무를 담당하는 신규공무원에게 업무처리 노하우와 업무 적응력을 높이기 위한 것이다.

연수는 ▲근로계약 ▲임금 ▲복무 관리 ▲근무성적평정 ▲퇴직금 등 5개 교육과정으로 편성해 신규공무원의 눈높이에 맞춰 현장 사례 공유와 실습으로 진행한다.

부산시교육청은 연수를 1월부터 12월까지 모두 7차례에 걸쳐 실시할 예정이다.

교육청 측은 "교육공무직의 경우 직종이 다양하고 수시로 개정되는 관련 법령과 중앙행정기관의 행정해석 변경 등으로 신규공무원이 업무에 적응하는 데 많은 어려움이 있어 연수를 시행한다"고 말했다.

한동인 시 교육청 관리과장은 “신규공무원에게 업무 적응력을 높이고 업무의 전문성을 기르는 데 많은 도움이 되도록 할 것이다”고 말했다.

