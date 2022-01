산은·기은도 오스템임플란트 편입 펀드 판매중단

[아시아경제 김진호 기자] 시중은행에 이어 국책은행인 한국산업은행과 IBK기업은행도 오스템임플란드 편입 펀드 판매를 중단하고 나섰다. 1880억원에 달하는 횡령 사건이 따른 후폭풍이다.

10일 금융권에 따르면 산업은행은 이날부터 오스템임플란트를 편입한 펀드 15종에 대한 신규가입을 중단한다. ▲KB중소형주포커스 ▲신한스마트KRX인덱스 ▲우리퇴직연금코리아40 ▲삼성퇴직연금액티브 등이 대상이다.

오스템임플란트가 코스닥시장에서 거래정지됨에 따라 해당 주식이 편입된 펀드의 신규 가입이 중단된 것이다.

앞서 기업은행도 지난 6일부터 오스템임플란트를 편입한 펀드 29종에 대한 신규 가입을 중단한 상태다.

한편 은행권에선 하나은행이 지난 5일 금융권에서 가장 먼저 오스템임플란트가 담긴 77개 펀드를 판매 중단했다. NH농협은행은 6일부터 29개 관련 펀드 신규 가입을 받지 않았다. 이후 KB국민은행(43종), 신한은행(18종), 우리은행(5종), SC제일(2종)도 동참했다.

