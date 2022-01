가상화폐 열풍에 단숨에 세계 11위 부호로 떠오른 이 사람은?

세계 최대 가상화폐 거래소

바이낸스 창업주 자오창펑

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 창업주 자오창펑의 재산이 960억달러(약 115조원)에 달하는 것으로 집계됐다.

9일(현지시간) 블룸버그가 블룸버그 억만장자 지수를 인용해 이처럼 전하며 자오창펑이 가상화폐 업계 최고 부호로 떠올랐다고 보도했다.

이번 집계 기준 결과 자오창펑의 재산은 아시아 최고 부호인 인도의 무케시 암바니 릴라이언스 인더스트리 회장의 929억달러를 넘어서 세계 11위에 달하는 규모다.

또 마크 저커버그 페이스북 창업자(약 1240억 달러, 5위), 구글 공동 창업자인 래리 페이지(약 1220억 달러, 6위)와 세르게이 브린(약 1180억 달러, 7위)에 필적하는 수준이라고 블룸버그는 설명했다.

블룸버그는 "자오창펑이 보유한 비트코인이나 바이낸스 코인 같은 가상화폐는 포함되지 않았다"며 "자오창펑의 재산이 이번 평가액보다 훨씬 많을 수 있다"고 말했다.

바이낸스 코인은 지난해 무려 1300%나 급등했다.

블룸버그 억만장자 지수는 바이낸스의 지난해 추정 매출을 기준으로 기업가치를 산출한 뒤 자오창펑의 바이낸스 지분율을 90%로 추정해 그의 재산을 평가했다.

블룸버그는 "지난해 바이낸스의 매출이 적어도 200억 달러(약 24조원)는 됐을 것"이라며 "이는 시가총액이 500억 달러인 코인베이스 글로벌의 지난해 추정 매출액보다 세 배 가까이 큰 규모"라고 전했다.

이에 대해 바이낸스는 성명을 통해 "가상화폐 산업이 성장 국면에 있기 때문에 정확한 기업가치를 평가하기 힘든 상태"라며 자오창펑의 재산과 회사 가치에 대한 블룸버그 평가에 의문을 제기했다.

한편 중국 장쑤성 출신의 캐나다 국적자인 자오창펑이 2017년 중국에서 만든 바이낸스는 일본과 몰타를 거쳐 현재는 싱가포르를 주요 거점으로 삼고 있으며, 공식적으로 본사를 특정 국가나 지역에 둔 적은 없다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr