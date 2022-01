[아시아경제 이정윤 기자] 백화점에서 여성들을 추행한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

10일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 강제추행 등의 혐의로 40대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다.

A씨는 지난 8일 낮 12시 40분께 서초구의 한 백화점 식품관에서 여성 4명의 신체 부위를 손으로 치고 지나간 혐의를 받는다.

경찰에서 A씨는 빵을 사러 식품관에 간 것뿐이라며 고의로 만진 것이 아니라고 진술한 것으로 전해졌다. 앞서 지난 7일에도 고객들로부터 유사한 신고를 접수한 백화점 측은 경찰에 신고하며 폐쇄회로(CC)TV 영상을 함께 제출한 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr