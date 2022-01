한국동물보호연합 등 동물단체 회원들이 10일 서울 종로구 광화문광장에서 기자회견을 열고 국민의힘 윤석열 대선 후보의 ‘식용 개는 따로 있다’는 발언 철회와 개 식용 금지를 포함한 동물복지 정책 발표를 촉구하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.