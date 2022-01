미래교육 알려주는 ‘클라쓰’ … 부산교육청, 교육 동영상 유튜브 배포

학부모·조부모 위한 강의 9편

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 부산시교육청이 평소 교육 참여가 힘든 학부모와 조부모에게 미래교육과 부산교육 정책에 대한 이해를 돕고자 학부모교육 동영상을 제공한다.

영상은 아버지 학부모의 가정 내 소통·공감과 자녀교육 역량 강화를 위한 ‘아버지 휴(休) 아카데미’ 편, 손자녀 양육과 교육 문제의 어려움을 겪고 있는 조부모를 위한 ‘조부모 클라쓰’ 편, 변화하는 디지털 기반 교육환경을 반영한 ‘학부모 클라쓰’ 편 등 각각 3편씩 모두 9편으로 제작됐다.

아버지 휴(休) 아카데미 편에는 조갑룡 전 부산 영재교육진흥원장의 ‘자기 주도적 삶에 가치를 더하다’, 선호승 동신초등학교 교사의 ‘신기후체제와 기후변화’, 양동일 한국 하브루타 연합회 교육연구원의 ‘질문과 토론이 살아나는 아빠와의 대화’란 주제 강의가 실렸다.

조부모 클라쓰 편에는 양동일 교육연구원이 ‘조부모가 길러주는 우리 손자녀 사고력’, 전미란 인 교육전략연구원 대표가 ‘손자녀를 성장시키는 행복 소통’, 백화현 작가가 ‘우리 손주, 책이랑 놀자’를 주제로 강의한다.

학부모 클라쓰 편에는 김석준 교육감의 예비 학부모를 위한 ‘미래를 함께 여는 부산교육과 학부모의 역할’, 이성철 주감초등학교 교사의 ‘디지털 페어런팅’을, 김홍락 모전중학교 교사의 ‘부산형 블렌디드 러닝’이란 주제 강의가 담겼다.

시 교육청은 만든 영상을 부산시교육청 공식 유튜브 채널에 올려 학부모에게 제공하며 자세한 내용은 교육청 지원과 학부모지원팀에 문의하면 안내받을 수 있다.

주낙성 지원과장은 “조부모와 학부모가 미래교육 방향과 부산교육 정책에 대해 알고 이해할 수 있도록 만들었다”며 “4차 산업혁명 시대를 맞아 자녀를 미래인재로 양육하는 데 많은 도움이 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr