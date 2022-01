[인사]한국콘텐츠진흥원

◇ 상임감사 직속

▲ 감사실 실장 권오태

◇ 부원장 직속

▲ 사회적가치추진단 단장 이원희

▲ 콘텐츠금융지원단 단장 백승혁

▲ 실감콘텐츠진흥단 단장 구경본

▲ 해외사업지원단 단장 지경화

▲ 지역콘텐츠진흥단 단장 이도형

◇ 전략혁신본부

▲ 전략혁신본부 본부장 엄윤상

▲ ESG전략단 단장 박병호

▲ 경영혁신팀 김남걸

▲ 대외협력팀 팀장 김철민

▲ 소통홍보팀 팀장 변미영

▲ 정보보안팀 팀장 신화범

◇ 경영지원본부

▲ 경영지원본부 본부장 김혁수

▲ 인사팀 팀장 임규복

▲ 재무팀 팀장 박종윤

▲ 운영지원팀 팀장 최윤수

▲ 안전보건관리팀 팀장 백귀훈

▲ 시설관리팀 팀장 곽성환

◇ 정책본부

▲ 정책본부 본부장 송진

▲ 미래정책팀 팀장 박인남

▲ 산업정책팀 팀장 박혁태

▲ 정보분석팀 팀장 김문주

◇ 게임본부

▲ 게임본부 본부장 이양환

▲ 게임산업팀 팀장 김성준

▲ 게임인프라팀 팀장 김수진

▲ 콘텐츠문화팀 팀장 곽혁수

◇ 방송영상본부

▲ 방송영상본부 본부장 김상현

▲ 방송산업팀 팀장 성임경

▲ 방송인프라팀장 팀장 최종원

▲ 애니메이션산업팀 팀장 김희숙

◇ 대중문화본부

▲ 대중문화본부 본부장 김락균

▲ 캐릭터라이선싱산업팀 팀장 박정연

▲ 만화스토리산업팀 팀장 황신

▲ 음악패션산업팀 팀장 이혜은

◇ 기업·인재양성본부

▲ 기업·인재양성본부 본부장 박경자

▲ 기업육성팀 팀장 이경은

▲ 창업운영팀 팀장 유영진

▲ 교육기획팀 팀장 전우영

▲ 교육운영팀 팀장 김기헌

◇ 문화체육관광기술진흥센터

▲ 문화체육관광기술진흥센터 센터장 조기영

▲ 연구개발기획단 단장 조현훈

▲ 연구개발기술기획팀 팀장 연제혁

▲ 연구개발사업팀 팀장 조인호

