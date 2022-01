[아시아초대석]"국민을 위한 안전한 철도, 기본에 충실해야"

김한영 국가철도공단 이사장 인터뷰

안전보건관리체계 전면 정비

전담조직 신설해 컨트롤타워 강화

중대재해사고예방 반기 1회 이상 점검

김한영 국가철도공단 이사장은 공단의 존재 이유에 대해 "국민의 교통편의를 증진하고 국민경제의 건전한 발전에 이바지하는 것"이라고 정의했다. 철도가 기본적으로 이용객인 국민을 위한 교통수단이어야 한다는 지론에서다. 이를 위해 김 이사장은 기본에 충실해야 한다고 강조한다. 가장 근본적인 것을 제대로 이행해야 한다는 의미다.

김 이사장은 "외부환경이 변화할수록 공단 본연의 업무를 잘해내는 것이 이에 적절히 대응하는 가장 좋은 방법"이라고 했다. 급변하는 대내외 환경변화에 적절히 대응해 외풍에 흔들리지 않는 굳건한 기둥을 세우는 한 해를 만들겠다는 것이 그의 올해 목표다.

특히 김 이사장은 "무엇보다 국민을 위한 안전한 철도가 돼야 한다"며 올해부터 시행되는 중대재해처벌법에 대비해 안전보건관리체계를 전면 정비했다. 대응 전담반(TF)을 꾸리고 외부 법률전문가의 컨설팅을 받아 각종 내규를 개정했다. 또 안전보건활동을 체계적으로 관리하기 위해 본사 및 5개 지역본부에 전담조직을 신설해 컨트롤타워 기능을 강화했다. 중대재해사고예방에 관한 의무와 책임사항에 대해 반기 1회 이상 이행여부를 점검할 계획이다. 또 철도건설공사 설계단계에서 스마트 IoT헬멧, 안전고리 체결감지 시스템 등 안전 신기술·신제품을 공사비 내역에 반영하고, 공단 자체적으로 개발한 안전교육 VR콘텐츠를 활용해 신규 근로계약 건설현장 근로자를 대상으로 작업 투입 전에 가상현실(VR) 체험형 교육을 시행할 예정이다.

김 이사장이 취임 이후 직원들에게 재삼재사 강조하고 있는 것은 바로 ‘청렴’이다. 아무리 일을 잘해도 청렴에 문제가 발생한다면 조직은 신뢰를 잃고 조직 유지조차도 어렵게 될 수 있다는 이유에서다. 실제로 그는 취임사는 물론, 신년사를 통해서도 "청렴은 단 한 번의 실수만으로도 무너진다"며 "어떤 업무든지 청렴에 기준을 두고 본연의 업무를 해나가야 함을 반드시 명심해야 한다"고 강조했다.

