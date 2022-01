송영길 "윤석열, '이준석 아바타' 아닌 본인 목소리로 이재명과 토론해야"

宋, 이준석 '여가부 토론' 제안에 "당대표 간 논의할 건 아냐…후보들이 할 문제"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 10일 이준석 국민의힘 대표의 '여성가족부 폐지' 공개 토론 제안에 "당대표 간 논의할 것은 아니고, 후보들이 할 문제"라고 일축했다.

그러면서 윤석열 국민의힘 후보를 향해 "이준석 대표의 아바타가 아니라 본인의 목소리로 자신의 국정 철학을 밝히고 이재명 더불어민주당 후보와 토론하는 자주적인 모습을 보여야 한다"고 일침했다.

이날 오전 송 대표는 서울 여의도 중앙당사에서 열린 민주당 선대위 회의에서 "이 대표와 윤 후보의 관계가 애매한 것 같다"며 이같이 말했다.

이날 회의 후 고용진 수석대변인도 기자들과 만나 "당 대표가 만나서 할 사안은 아니다"라며 "그 내용(여가부 폐지)만 갖고 하자면, 권지웅 다이너마이트 선대위원장과 토론하면 어떨까 하는 얘기들이 있다"고 전했다.

두 후보간 토론과 관련해선 "저쪽(국민의힘)에서 정비되는대로 이 후보는 언제든 나간다는 자세"라며 "구체적인 토론 협상이 진행되는 건 없는 것으로 안다"고 덧붙였다.

윤호중 원내대표는 이날 회의에서 여가부 폐지 공약과 관련해 "(국민의힘)선대위와 후보가 수시로 말을 바꾸더니 사회관계망서비스(SNS)에 한 줄로 뭘 하겠다(고 써놓)더니…한 마디로 쇼잉(보여주기식) 부실 공약"이라고 지적했다. 그러면서 "국민 분열, 젠더갈등을 조장하는 위험한 일을 하고 있다"고 꼬집었다.

