금감원, 26일 온라인 외부감사제도 설명회 개최

[아시아경제 박지환 기자] 금융감독원은 대한상공회의소와 함께 오는 26일 온라인 외부감사제도 설명회를 연다고 10일 밝혔다.

매년 주요 서울·대구·부산·광주·울산 등 5개 도시에 직접 방문하는 '전국 순회설명회'를 개최했지만 지난해부터 코로나19 상황을 감안해 온라인 방식으로 전환돼 개최되고 있다.

금감원은 이번 설명회에서 기업실무자와 외부감사인을 대상으로 감사인 선임 및 지정제도의 주요 질의사항을 안내할 계획이다.사전접수 질의 중 공통 질의사항을 답변해 외부감사제도에 대한 이해를 제고하고 외부감사법 위반을 예방하기 위함이다.

감사인 선임은 외부 감사 대상 판단기준과 감사인 선임절차 및 선임보고 등에 대해 설명한다. 또 감사인 지정사유와 절차 및 재지정 요청 등도 안내한다.

주요 질의사항은 회사유형별 감사인 선임 시 유의사항, 감사인선임위원회 구성 및 개최 방식 등에 대해 Q&A형식으로 안내할 방침이다.

금감원 관계자는 "이번 설명회 내용은 유튜브 채널을 통해 누구나 자유롭게 시청 가능하다"며 "궁금한 사항은 금감원 회계포탈 ‘Q&A’ 등을 통해 문의할 경우 신속하게 답변할 예정"이라고 설명했다.

