우리은행, 필리핀 태풍 피해 지원에 10만달러 기부

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 필리핀 지역에 발생한 초대형 태풍 라이(RAI)로 어려움을 겪고 있는 현지 피해복구 지원을 위해 미화 10만달러(한화 약 1억2000만원)를 긴급 지원한다고 10일 밝혔다.

태풍 라이(RAI)는 순간 최대 시속 270km 위력으로 사망자 약 400명, 부상자 약 1100명 이상의 인명피해와 50만동 이상의 건물을 파괴한 것으로 알려졌다.

이에 우리금융그룹은 국제적 재난·재해에 대한 인류애 차원에서 세계 최대 자선기금단체인 ‘유나이티드 웨이’ 아시아 지부에 필리핀 피해복구 기부금 10만 달러를 긴급 지원키로 했다. 기부금은 붕괴된 가옥 및 건물 복원을 위한 수리용품 키트는 물론 현재 임시거처에서 생활하고 있는 이재민 대상 생필품과 식료품을 지원하는데 사용될 예정이다.

손태승 우리금융그룹 회장은 “필리핀 국민들이 조속히 일상으로 복귀하기를 기원한다”며 “앞으로도 우리금융그룹은 국제적 재난·재해 복구에 신속히 공조함으로써 인류애 및 글로벌 ESG경영을 지속적으로 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 우리금융그룹은 필리핀에 현지법인인 우리웰스뱅크필리핀을 두고 있다. 우리웰스뱅크필리핀은 2015년 출범했으며 세부에 본점을 두고 현지 전역으로 네트워크를 확장해 현재 25개 지점을 운영하고 있다.

