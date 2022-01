국민의힘·정의당 '여가부 폐지' 격돌…민주당, 일단 관망 모드

윤석열 페북에 심상정 맞불

장예찬 "깔끔하게 박살내야"

류호정 "혐오·젠더 갈등 조장"

與 갈등 참전 실익 없다 판단

[아시아경제 이현주 기자, 전진영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 여성가족부 폐지 공약을 두고 정의당이 강력 반발하며 이 사안이 대선 정국의 큰 이슈로 떠올랐다. 반면 더불어민주당은 일종의 ‘젠더 이슈’인 여가부 폐지와 관련해 일단 발을 빼려는 모습이다. 단순하게 볼 때 여가부 폐지 공약은 20대 남성을 겨냥한 측면이 있는데, 이에 동조하면 반대로 여성의 지지를 잃을 수 있다는 점을 감안한 것으로 보인다.

류호정 정의당 의원은 10일 라디오에 출연해 여가부 폐지가 아닌 오히려 기능 강화를 주장했다. 류 의원은 "실책이 있었다라고 해서 부서를 통째로 없애야 된다라고 말하는 것은 적당하지 않은 것 같다"고 말했다. 류 의원은 최근 윤 후보가 ‘여성가족부 폐지’라고 짧은 페이스북 메시지로 공약을 발표한 것을 두고 "혐오나 젠더 갈등을 조장하고 있는 것 아닌가 생각한다"며 "정책이라기보다는 전술"이라고 지적했다.

반면 장예찬 국민의힘 청년본부장은 여가부가 ‘남성혐오적’ 교육을 양산하고 있으며 기능이 아닌 이념에 기반한 부처이기 때문에 폐지가 시급하다고 했다. 장 본부장은 "각종 여성 시민단체에 무차별적으로 지원되는 사업도 많기 때문에 한 번 깔끔하게 박살을 내놓고 제로 베이스에서 출발해야 한다"고 말했다. 한편 국민의힘 선거대책본부 내부에선 윤 후보의 여가부 폐지 공약이 내부 시스템 속에서 조율돼 발표된 게 아니라는 증언도 나왔다. 원희룡 국민의힘 정책본부장은 이날 라디오에 나와 "우리 정책본부에서 한 건 아니다. (윤 후보의) 발표 당시에는 몰랐다"고 말했다.

윤 후보 선대본은 최근 SNS를 활용해 간단하고 단순한 공약 발표에 집중하고 있는데 이준석 당 대표의 의중이 반영된 결과로 해석하는 목소리가 많다. 과거 ‘윤핵관(윤석열 핵심 관계자)’ 중심으로 선거대책위원회가 돌아가는 데 대한 비판이 많았으나, 선대위 해체·개편 이후 메시지 관리 방법에서 이 대표에 크게 의존하는 형태로 변한 것으로 보인다.

한편 여가부 폐지 논란과 관련해 민주당은 논란에서 한 발 비껴가려는 태도를 보이고 있다. 선대위 논평 등 공식 대응은 일절 하지 않기로 했다. 권혁기 선대위 공보부단장 "선거를 색깔론, 논란 증폭과 같이 진흙탕으로 끌고 들어갈 가능성이 높아 보이는 것에는 참전하지 않겠다"고 밝혔다. 이 후보는 유튜브 채널 씨리얼과 닷페이스와 인터뷰를 진행하려다 ‘페미니즘 방송’이라는 비판을 받자 취소했다가 재차 닷페이스에 출연하기도 했다. 민주당 관계자는 이날 통화에서 "성별과 관계없이 2030 모두의 이야기를 수렴하겠다는 것이 후보의 생각"이라고 강조했다.

염경영 시대정신연구소장은 "이 후보는 이대남 관심을 적극적으로 표출하던 후보 중 한 명이었는데 민주당은 지지도가 더 높은 여성 결집 쪽으로 (타깃을) 바꾼 것으로 보인다"며 "다만 이대남을 자극하면 상대 당으로의 몰표 가능성이 있어 조심스럽고 우려하는 것"이라고 말했다.

