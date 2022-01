[포토] '작은 정부론' 언급하며 중소기업 찾은 윤석열

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 10일 인천 남동구의 한 금속 제조업체를 방문, 근로환경을 둘려보고 있다.

윤 후보는 경영환경과 근로환경 개선을 논의하기 위해 국내 최대 규모의 중소 제조업단지를 찾았다.

한편 윤 후보는 이날 인천의 한 호텔에서 열린 대선후보 새얼아침대화 강연에 참석해, 국가는 국가와 정부가 아니면 할수 없는, 정부만 할 수 있는 그일만 딱 해야 한다"라며 '작은정부론'을 말했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr