[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북교육청은 사립유치원 인사업무 지원을 위해 ‘사립유치원 교원 인사업무 매뉴얼’을 제작해 보급한다.

이 매뉴얼은 그동안 인사업무에 어려움을 겪는 사립유치원 교원의 업무를 덜어주기 위해 처음으로 인사지침을 마련해 제작한 것이다.

교원임용과 원장 자격인정 제도, 기간제교사, 교원 복무, 휴직과 복직, 교원징계, 호봉 등 법령과 절차, 참고서식 등이 수록돼 있다.

현장에서 손쉽게 활용할 수 있도록 매뉴얼을 도교육청 홈페이지 자료실에도 탑재할 계획이다.

이양균 유초등교육과장은 “인사업무 고충을 해결하는 데 도움되길 바라며 인사 관련 연수도 시행해 사립유치원 업무개선을 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr