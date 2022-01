경북 영주시, “귀농귀촌의 꿈 도와드립니다”

올해 귀농인 정착지원 등 5개 사업 추진

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영주시가 새해 귀농귀촌인의 안정적인 정착을 돕는 ‘귀농귀촌인 정착 지원사업’을 추진한다.

10일 영주시에 따르면 올해 시행하는 사업은 귀농귀촌 희망자에 대한 정착지원사업, 주택수리비 지원사업, 대학생자녀 학자금 지원사업, 이사비용 지원사업, 귀농인의 집 임대료 지원, 귀농인 농가주택 설계비 지원사업 등 총 6개 사업이다.

귀농인 정착지원사업과 귀농귀촌인 주택수리비 지원사업은 이달 26일까지 신청받는다. 그 외 4개 사업은 예산소진 때까지 연중 신청받는다.

또 시는 해당 사업과 병행해 귀농귀촌인들과 지역주민 간 소통 강화를 통한 마을 공동체 의식 회복 프로그램을 마련했다. 귀농귀촌과 관련된 정보 등을 원스톱으로 제공해 도시민의 영농 정착을 지원할 계획이다.

시 관계자는 “귀농귀촌인의 안정적인 정착은 지역 농업경쟁력 확보와 인구 증가에 큰 역할을 할 것”이라며 “올해 추진되는 다양한 귀농귀촌인 정착 지원사업에 귀를 열어놓기를 바란다”고 말했다.

영주시귀농귀촌연합회는 지난해 말 BEXCO(부산전시컨벤션센터)에서 개최된 2021 부산 유기농친환경 귀농귀촌박람회에서 우수상을 받았다.

