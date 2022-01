중·단기 전망부터 당일 화제 분석까지…KB證, 새 연구보고서 발간

WM고객 지원에 중점

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 자산관리(WM) 고객 지원에 중점을 둔 연구보고서를 발간한다.

KB증권은 리서치센터를 통해 WM 고객 지원에 초점을 둔 새로운 연구보고서를 발간한다고 10일 밝혔다.

새 보고서의 명칭은 'NFT'다. 새롭게, 빠르게, 전략적으로라는 영단어의 첫글자를 딴 이름이다. 보고서 내용은 ▲'슬기로운 투자, 이 종목으로' ▲'오늘의 종목 리포트 요약' ▲'순간포착, 테마 이휴' ▲'오늘의 종목 이슈' 등 상황에 따라 가변적으로 구성된다.

'슬기로운 투자, 이 종목으로'에서는 WM 영업직원들이 고객에게 추천해줄 만한 유망 종목을 제시한다. 상대적으로 장기적인 관점에서 선별된 리서치센터의 기존 추천종목을 기반으로 단기적인 관점에서 WM 투자자들에게 유용한 새로운 종목(커버리지 외의 종목)까지 추천 범위를 확대했다. 2~3주 정도의 종목 교체주기를 기본으로 시장 상황에 따라 탄력적으로 종목을 추천할 계획이다.

'오늘의 종목 리포트 요약'은 리서치센터 발간 자료 중 시장에서 관심을 받은 종목, 상승 여력에 주목할 만한 종목을 중심으로 최신 발간 자료의 내용을 요약해 전달한다. 주요 자료들을 간략하고 명확하게 전달해 고객의 리서치 자료 이해도와 활용도를 높인다는 점이 핵심이다.

'순간포착, 테마 이슈'에서는 장중 테마 또는 이슈와 관련해 내용을 요약하고 추천 종목 목록을 제시한다. '오늘의 종목 이슈'는 이벤트 발생에 따른 종목 또는 업종의 급등락 시 의견을 적시에 전달한다. 해당 이슈에 대해 WM영업직원과 고객들이 필요로 하는 리서치를 파악하여 대응한다는 설명이다.

임상국 KB증권 투자컨설팅부장은 "유튜브, 앱, 챗봇 등을 통한 기존 컨텐츠 전달 채널 확대뿐 아니라 WM고객의 가독 편의, 투자 결정, 수익 증대를 염두에 두고 기획하며, 가공한 새로운 컨텐츠도 다양하게 제공할 계획"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr