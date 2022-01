쌍용차 첫 전기차 '코란도 e-모션' 3월 출시…11일부터 사전계약

보조금 등 포함시 2000만원대 후반에 구매 가능 '가성비'

[아시아경제 유제훈 기자] 쌍용자동차는 오는 11일부터 자사의 첫 전기차인 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 코란도 e-모션의 사전계약을 실시한다고 10일 밝혔다.

오는 3월 공식 출시 예정인 코란도 e-모션은 쌍용차가 코란도 플랫폼을 활용해 만든 브랜드 첫 전기차다. 판매가격은 E3트림 4056만50000원, E5트림 4598만7000원으로 전기차 세제혜택을 적용하면 E3 3880만원, E5 4390만원으로 낮아지며, 정부 및 지방자치단체 보조금을 받으면 2000만원 후반대의 금액으로 구매가 가능할 전망이다.

코란도 e-모션의 외관 디자인은 대담한 양감을 기본으로 공기역학을 고려한 유선형 라인을 가미, 어번 드라이빙 스타일을 추구했다. 상어 지느러미를 모티브로 한 범퍼와 밀폐형 라디에이터 그릴, 간결한 리어램프는 전기 SUV의 하이테크 이미지를 완성하며 날렵한 측면 라인은 스포티한 이미지를 구현했다.

실내엔 12.3인치 풀 디지털 클러스터, 9인치 인포콘 AVN, 인피니티 무드램프의 조합으로 첨단기술과 세련된 감성을 동시에 추구했으며, 차량 키 및 스마트폰 없이 차량 외부에서 헤드램프를 조작할 수 있고, 고전압 배터리 충전 상태를 확인할 수 있는 스마트 터치 패널(STPM)을 적용해 편리성을 더했다.

아울러 코란도 e-모션은 운전자에게 친숙하고 조작이 쉬운 전자식 변속 시스템(SBW)과 고효율 고출력 구동시스템을 탑재해 매력적인 전동화 경험을 선사한다. 최대 출력 140㎾, 최대 토크 36.7㎏·m 모터를 탑재해 강력한 퍼포먼스를 발휘하며, 능동형 주행안전 보조기술인 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC)을 포함한 최첨단 주행안전 보조 시스템 딥컨트롤(Deep Control)과 8개의 에어백을 적용했다. 또 차체에는 초고장력·고장력 강판이 74%가 적용된 견고한 구조를 갖춰 유로 NCAP 5Star 안전성을 획득했다.

코란도 e-모션의 적재공간은 551ℓ(VDA 기준)로 국내 전기 SUV 중 가장 넓은 수준이다. 골프백 4개와 여행용 손가방 4개를 동시에 수납 가능한 규모다.

한편 쌍용차는 첫 전기 SUV 모델 출시를 기념해 사전계약을 통해 출고하는 고객들에게는 ▲긴급 상황 시 220V 충전이 가능한 휴대용 충전 케이블과 ▲충전 픽업&딜리버리 서비스권(5회) 등을 지급한다.

