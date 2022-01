원희룡 "尹, '여가부 폐지' 공약 발표당시 몰랐다…달파멸공, 동의하기 어려워"

[아시아경제 나주석 기자] 원희룡 국민의힘 정책본부장은 10일 윤석열 후보의 여성가족부 폐지 공약 발표와 관련해 "솔직히 그 공약은 우리 정책본부에서 한 건 아니다"라고 말했다.

원 본부장은 이날 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에서 이같이 말했다. 그는 "발표하는 당시에는 몰랐다"며 "(발표) 직후에 후보와 통화를 했다"고 설명했다.

앞서 윤 후보는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘여성가족부 폐지’를 알렸다. 이후 이 같은 언급이 여가부 폐지를 뜻하는지, 여가부 조직과 기능 등을 변경하는 것을 뜻하는지 등 혼선이 있었다.

원 본부장은 "(여가부 폐지 공약과 관련해) 내부에서 논란이 많이 있었는데 후보가 최종 결정을 한 것"이라며 "내용에 대해서는 이 양론이 많이 있었다"고 언급했다.

이준석 국민의힘 대표가 결정한 것이 아니냐는 사회자의 질문에는 "깊은 내막은 잘 모르겠다"면서도 "그 직후에 있었기 때문에 아무튼 이 결을 하나의 결로 가는 과정의 그런 맥락은 있겠구나 생각하는 것도 짐작일 뿐, 거기에 대해서는 후보가 결정한 거기 때문에 전격적으로 후보가 설명해 주지 않는 한 다른 모든 건 추측일 수밖에 없다"고 말했다.

또한 윤 후보가 마트에서 가서 달걀과 파, 멸치와 콩 등을 산 것과 관련해 원 본부장은 불편한 기색을 드러냈다. 그는 "누가 어떤 아이디어로 한 건지 아니면 실제 그런 의도로 한 건지는 저는 뭐 전혀 추측의 영역에 불과하기 때문에 뭐 제가 말씀드리기가 좀 뭐하다"며 "저도 사실 썩 동의하기는 어렵다"고 말했다.

일부에서는 윤 후보가 장본 상품들의 머릿글을 합쳐보면 ‘달파멸콩’이며 달파는 ‘문재인 대통령은 파멸’한다는 뜻이며 멸콩은 ‘공산주의를 멸한다는 멸공'을 뜻한다는 해석을 내놓기도 했다.

한편 윤 후보와 안철수 국민의당 대선후보와의 단일화 가능성에 대해서는 "불가피하지 않겠냐"고 내다봤다.

