일동후디스, 연 매출 1000억 돌파 기념 감사 이벤트 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 일동후디스가 단백질 보충제 ‘하이뮨 프로틴 밸런스(이하 하이뮨)’ 연 매출 1000억 돌파를 기념해 오는 23일까지 감사 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

2020년 2월 출시한 하이뮨은 산양유 단백을 함유한 국내 유일 단백질 보충제라는 차별성을 바탕으로 지난해 매출 1000억을 달성했다. 이는 전년 동기 대비 330% 성장한 수치이며, 출시 이후 누적 매출액은1300억, 누적 판매량은 600만캔에 달한다.

일동후디스는 매일 오전 10시 마다 특가 딜을 오픈해 하이뮨 대표 인기 상품을 1000원에 구매할 수 있는 고객 혜택을 마련했다. 일동후디스 건강기능식품 쇼핑몰인 ‘하이뮨몰’을 통해 단백질 보충제부터 건강기능식품까지 매일 다른 하이뮨 제품을 특가에 만나볼 수 있다. 1일 100개 한정이다.

또한 이벤트 기간 내 일동후디스 공식 네이버 스마트 스토어, 하이뮨몰, 라이브 방송을 통해 하이뮨 제품을 구매한 고객에게는 추첨을 통해 안마 의자, 백화점 상품권 등 푸짐한 상품을 증정할 예정이다. 특히 매일 오전 10시부터 하이뮨몰을 방문한 선착순 1000명에게는 하이뮨 프로틴 밸런스 제품 4종(오리지널·주니어·앤바디·음료)으로 구성된 체험 키트를 100원에 구매할 수 있는 기회도 제공한다.

