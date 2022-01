'시범운용 완료' 현대로템, 軍에 국내 첫 다목적 무인차량 최종 납품

[아시아경제 정현진 기자] 현대로템이 한국 최초의 다목적 무인차량에 대한 시범운용을 마무리하고 군에 최종 납품했다고 10일 밝혔다.

현대로템이 납품 완료한 무인차량은 2t급 원격·무인차량인 다목적 무인차량 2대다. 현대로템은 2020년 11월 다목적 무인차량 신속시범획득사업을 수주해 성능시험평가를 거쳐 지난해 7월 차량을 군에 전달, 6개월간 군과 함께 GOP, DMZ 등 야전에서의 시범운용을 진행해왔다.

현대로템이 이번에 납품한 다목적 무인차량은 군 최초의 시범운용을 마친 무인차량이다. 이번 시범운용 과정에서 현대로템의 다목적 무인차량은 각종 전투상황을 가정해 여러 지형과 환경에서 원격주행과 지정된 경로를 스스로 이동하는 경로점 자율주행, 앞서 기동 중인 차량이나 인원을 자동으로 따라가는 종속주행 등을 시험하며 감시·정찰 성능을 검증했다. 또 원격무장장치를 통한 근접 전투 임무와 물자이동 임무 등 다양한 작전도 완수했다.

현대로템 관계자는 "다목적 무인차량은 4차 산업기술과 무인전투장비 기반의 미래전장환경에 필수적인 무기체계인만큼 군은 이번 납품을 통해 신뢰성 있는 첨단 무인 무기시스템을 도입할 수 있는 기틀을 마련하게 됐다"면서 "군 시범운용을 위해 최전방 경계지역에 연구소 인력들을 파견해 운영자 교육을 비롯한 예방정비를 적극 지원했다"고 설명했다.

이번에 납품된 다목적 무인차량은 현대로템이 자체 개발한 'HR-셰르파' 기반의 성능 강화 모델이며 베터리를 이용한 전동화 차량이다. 또 주야간 4㎞까지 탐지가 가능한 카메라가 장착돼 사용자가 원거리에서도 별도 모니터를 통해 실시간으로 감시영상을 확인할 수 있어 GOP와 DMZ, 해안지역과 같이 광범위한 경계지역의 정찰이 가능하다.

이 밖에 각각의 바퀴가 독립적인 구동력을 발휘할 수 있는 시스템이 구축돼 1~2개의 바퀴가 파손돼도 나머지 바퀴의 힘으로 지속 기동이 가능하며 에어리스 타이어 적용으로 험지를 이동하거나 공격을 받아도 펑크가 나지 않아 기동력을 유지할 수 있다.

방산 무인체계는 성장 잠재력이 높은 분야로 미래 시장에서 수요가 점점 늘어날 것으로 예상된다. 군에서는 국방개혁 2.0과 전투 플랫폼에 4차 산업혁명 첨단 기술을 접목하는 '아미 타이거 4.0' 등을 발표하고 무인체계 도입에 나서고 있으며 고령화, 저출산 등 인력 감소 추세로 인한 글로벌 무인체계 수요도 증가할 것으로 전망된다.

