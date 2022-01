서울 관악·강남, 벤처촉진지구 지정…취득·재산세 37.5% 감면

중기부, 인프라 지원…협업 벤처지구 조성

2011년 이후 10년만에 처음으로 지정돼

지자체, 창업펀드 조성…스타트업 생태계 지원

[아시아경제 김보경 기자] 서울 강남구와 관악구 일대가 벤처기업육성촉진지구(이하 벤처촉진지구)로 지정된다. 지구 내 벤처기업의 취득세·재산세는 37.5% 감면되고 개발부담금 등이 면제된다.

중소벤처기업부는 10일 서울 강남구와 관악구 일대를 벤처촉진지구로 지정한다고 밝혔다. 지난해 강남구와 관악구의 벤처촉진지구 지정 신청에 따른 것으로, 2011년 이후 10년 만에 처음으로 추가 지정된 것이다.

벤처촉진지구는 벤처기업의 집적을 유도하거나 집적된 지역에 인프라를 지원해 협업형 한국형 벤처지구를 조성하고자 2000년부터 시작된 벤처기업 입지지원 제도다.

벤처촉진지구로 지정되면 지구 내 벤처기업의 취득세·재산세를 37.5% 감면하고, 개발부담금 등의 면제 혜택 등이 주어진다.

벤처촉진지구로 지정되기 위해서는 해당 지역에 위치한 중소기업 중 10% 이상이 벤처기업이어야 하고, 대학·연구기관 소재, 기반 시설 등의 요건을 충족해야 한다.

중기부는 벤처촉진지구에 1400억원 규모의 지원센터 건립·공동장비 확보 등 인프라 구축과 클러스터 협업체 활동을 지원한 바 있다.

현재 전국 26개 지역이 벤처촉진지구로 지정돼 있으며 약 4200여개(지난해 9월 기준)의 벤처기업이 벤처촉진지구에 위치하고 있다.

관악구는 높은 청년층 인구와 서울대라는 인프라를 활용해 벤처기업의 입주환경 개선을 통한 지역발전을 추진할 예정으로 서울대 캠퍼스와 신림, 낙성지구로 구성돼 있다.

관악구청은 200억원 규모의 청년창업펀드를 조성하고 서울대 공학컨설팅 센터를 통해 벤처·창업기업의 기술개발상의 애로사항 해결과 성장동력 발굴을 지원할 예정이다.

강남구에는 국내 유니콘 기업 15곳 중 8곳이 자리를 잡고 있다. 중기부에 등록된 창업투자회사 197곳 중 135곳(68.5%)과 벤처투자조합을 등록한 유한회사 또는 유한책임회사(LLC) 41곳 중 26곳(63.4%)이 강남소재로 벤처기업을 위한 금융 인프라가 매우 우수한 지역이다.

벤처지구 지정 이후 강남구청은 스타트업 벤처투자의 마중물 역할을 위해 신규 지정지역 기업을 위한 530억원 규모의 강남창업펀드를 조성해 강남구 스타트업 생태계 조성을 지원할 예정이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr