소부장 으뜸기업 21개사 선정…최대 250억 R&D 지원

핵심전략기술 특화 기업 2024년까지 총 100개사 선정

기술개발·사업화·글로벌 진출 등 전 주기 지원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 핵심전략기술 분야에서 글로벌 시장을 선도할 2기 소부장 으뜸기업 21개사를 선정했다.

산업통상자원부는 10일 오전 광화문 포시즌스 호텔에서 '2022년 소부장 으뜸기업 지정식'을 개최하고, 2기 소부장 으뜸기업 21개사 대표들에게 으뜸기업 지정서를 수여했다.

소부장 으뜸기업은 소부장 100대 핵심전략기술 분야에서 국내 최고 역량과 미래 성장 가능성을 보유한 기업을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 육성하는 사업이다. 지난해 22개 기업을 최초로 선정했고 이번에 21개 기업을 추가해 지금까지 총 43개 기업이 선정됐다. 정부는 오는 2024년까지 총 100개의 기업을 선정한다는 목표다.

핵심전략기술 보유가 확인된 218개 기업 중 신청기업을 대상으로 평가를 거쳐 선정된 이번 21개 으뜸기업에는 대기업 1개, 중견기업 9개, 중소기업 11개가 포함됐다. 분야별로는 반도체 6개, 디스플레이 2개, 기계금속 4개, 전기전자 5개, 자동차 2개, 기초화학 2개가 선정됐다.

으뜸기업은 특허, 연구개발(R&D) 인원 및 역량, 관련 전문가 검토 등을 종합할 때 핵심전략기술 분야에서 국내 최고 기술을 보유한 것으로 평가된다. 국내외 투자, 해외 진출경력, 제조환경, 경영인의 의지와 비전 등을 기반으로 글로벌 최고 기업으로 성장할 가능성 역시 보유하고 있다는 평이다.

이번에 선정된 기업 중 하나인 이앤에프테크놀로지는 반도체·디스플레이 공정재료, 유기재료 등 전자재료 관련 국내 1위 기업이다. 최근 전량 일본 수입에 의존하던 초고순 불화수소 양산 기술 자체 개발을 완료해 국내외 관련 시장으로 사업을 확장할 예정이다.

으뜸기업은 향후 5년간 전용 및 연계 지원프로그램 활용하여 ▲기술개발 ▲사업화 ▲글로벌 진출 등 전 주기에 걸친 지원을 받게 된다. 이를 위해 정부는 5년간 최대 250억원 규모의 R&D 지원, 기업 부담금 대폭 완화, 공공기관 테스트베드 활용 실증평가 지원, 산업기술정책 펀드 등을 우선적으로 제공한다. 기업별 맞춤형 수출 소부장 수급대응지원센터를 으뜸기업의 애로해소 전담창구로 지정하고, 으뜸기업의 규제개선 신청에 대해선 규제 하이패스 제도를 적용해 신속히 개선한다.

문승욱 산업부 장관은 "소부장 으뜸기업 육성 사업의 성공을 위해 세계 최고 수준의 기술, 사업화, 글로벌 시장 진출, 규제 개선 등을 적극 지원할 것"이라며 "다가오는 산업 대변환에 대응하기 위한 민관 협력이 중요하며 정부는 공급망 관리, 청정에너지 전환 가속화, 미래성장동력 창출 등을 통해 산업의 혁신을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr