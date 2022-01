호봉제 그늘…대기업도 차장은 달아야 사원 연봉 2배 뛴다

실력·성과 아닌 연공서열 위주 호봉제 영향

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국내 굴지의 기업에 다니는 근로자들도 최소 차장은 달아야 입사 이후 두 배 이상의 급여를 벌 수 있다는 조사가 나왔다. 성과에 관계없이 근속 연수가 높을수록 급여를 올리는 호봉제 효과가 작용한 것으로 풀이된다.

구인구직 매칭 플랫폼 사람인이 10일 발표한 94개 대기업의 직급별 평균 연봉 분석 결과 4년제 대졸 사원은 평균 5356만 원, 주임급 6431만 원, 대리급 7714만원, 과장급 9146만원, 차장급 1억420만 원, 부장급 1억1789만 원을 받는 것으로 조사됐다. CEO스코어데일리 기준 매출액 상위 100대 기업 중 조사에 응한 기업 수치만 추려낸 결과다.

차장급은 돼야 입사 연봉의 두 배 이상 벌 수 있다는 의미다. 부장 연봉은 사원보다 119.9% 많았다. 직급이 한 단계 높아질수록 연봉은 평균 1287만원씩 올랐다. 전 직급 대비 연봉 상승률은 17%였다.

직급별로 보면 주임급이 대졸 4년 사원급 대비 평균 20.1%(1075만 원) 올라 상승률이 가장 높았다. 대리급은 주임급보다 19.9%(1282만 원), 과장급은 대리급보다 18.4%(1432만 원), 차장급은 과장급보다 13.7%(1274만 원), 부장급은 차장급보다 12.8%(1369만 원) 올랐다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr