삼성생명, 유병자도 가입가능 '간편암든든플러스종신보험'

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 66,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 65,800 2022.01.10 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성생명, 100세 인생 돕는다…건강자산 업 캠페인저축·연금보험 환급금 늘어난다…공시이율 꿈틀(종합)저축·연금보험 환급금 늘어난다…공시이율 꿈틀 close 은 과거 병력이 있어도 가입이 가능한 '간편 암 든든플러스 종신보험'을 판매한다고 10일 밝혔다.

고객이 보험 상품 가입 전 고지하는 항목을 기존 9가지에서 3가지로 줄여 유병자도 해당하지 않으면 가입이 가능하다. 고지항목은 '최근 3개월내 진찰이나 검사를 통한 입원·수술·재검사에 대한 필요 소견', '2년내 입원, 수술 이력', '5년내 암, 간경화, 투석중인 만성신장질환, 파킨슨병, 루게릭병으로 인한 진단·입원·수술 이력' 등이다.

주보험에서 사망을 최대 3억원까지 보장하여 유가족에게 필요자금을 제공해준다. 보험료 납입기간내에 재해로 50% 이상 장해를 입거나 암보장 개시일 이후 암진단을 받으면 보험료 납입을 전액 면제한다.

또 암진단보험료환급특약 가입 후 암 진단을 받으면 주보험 기본보험료 내에서 계약자가 선택한 약정 보험료를 환급해준다.

암 진단을 받지 않은 고객이 납입기간 이후부터 90세까지 최초 암 진단 시 매년 주보험 기본보험료 총액의 3%(유방암, 자궁암은 1.2%)를 '암 생활비'로 10년간 확정 지급한다.

연금선지급 제도를 통해 납입기간 이후 매년 사망보험금을 감액해 발생하는 해지환급금을 연금 형태로도 받을 수 있다. 가입나이는 30세부터 최대 70세까지며, 납입기간은 10,15,20년 중 선택할 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr