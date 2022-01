[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지역에서 세 자릿수의 확진자가 나왔다.

10일 광주시에 따르면 전날 하루 동안 지역감염 131명, 해외유입 2명 등 총 133명이 추가 감염됐다. 이는 지난해 1월 26일 112명이 확진된 이후 최다 기록이다.

감염 경로별로는 코호트 격리 중인 동구 소재 요양병원 관련은 22명으로 가장 두드러졌다. 이들 중에 요양병원 관계자는 21명이고 나머지 1명은 환자 보호자로 알려졌다. 현재까지 누적 감염자 69명이다.

서구, 남구 등 초등학교 5곳 관련은 총 19명, 광산구 소재 유치원 관련은 1명으로 각각 조사됐다.

기존 확진자와 서울, 경기도 등 타시도 관련은 각각 23명이며, 감염 경로 조사 중은 32명이다.

확진자 중 23명은 격리 중이거나, 해제 전 검사에서 양성 판정을 받았다.

