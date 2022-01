정용진이 쏘아올린 '멸공' 논란…與 "자제해야" vs 野 "소신 있다"

정용진 신세계 부회장, SNS에 "멸공" 해시태그

"중국 자극이 무슨 도움 주나" 與 일각서 비판

"용기 있는 기업인", "공산주의냐" 野 옹호

尹, 이마트서 '멸치'와 '콩' 구매하기도

[아시아경제 임주형 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 이른바 '멸공' 해시태그를 두고 정치권이 논란에 휩싸였다. 여당은 '중국을 자극할 수 있다'고 지적한 반면, 국민의힘은 '자유로운 의사 표현'이라며 옹호하고 나섰다.

정 부회장이 '멸공' 글을 게재한 것은 지난 5일이다. 그는 자신이 인스타그램 계정에 숙취 해소제 사진과 함께 '끝까지 살아남을 테다. 멸공'이라는 해시태그를 남겼다.

다음날인 6일에는 한국 정부가 중국 외교부의 무례한 태도에 항의 한 번 제대로 못 했다는 취지로 비판한 한 매체의 기사 링크를 공유하면서 시진핑 중국 국가주석 사진을 게재한 뒤, 또다시 '멸공' 해시태그를 올렸다가 삭제했다.

이후에는 김정은 북한 국무위원장 사진을 올리면서 "나의 멸공은 중국과 아무런 상관이 없다. 다들 괜히 오해하지 말기 바란다"라고 덧붙였다.

정 부회장의 멸공 해시태그는 정치권 논란으로 번졌다. 김태년 더불어민주당 의원은 지난 7일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "정용진 부회장은 대한민국을 대표하는 경제인으로서 책임감 있는 모습을 보여주시길 당부드린다"라고 지적했다.

이어 "일론 머스크가 말과 글 한 마디로 코인 시장이 들썩이고 트럼프 트윗 한줄로 국제 금융시장이 출렁이는 모습이 부러웠는가'라며 "사실관계도 정확하지 않은 보도 링크해서 중국을 자극하는 게 국익에 무슨 도움이 되겠는가"라고 꼬집었다.

그러면서 "신세계는 앞으로 중국에 관심이 없어서 그런지 잘 모르겠습니다만, 본인의 그런 한 마디가 중국 관련 사업을 하는 수많은 우리 기업과 종사자들에게 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 생각하고 사려 깊지 못한 행동은 자제해야 하지 않을까 한다"라고 덧붙였다.

조국 전 법무부 장관은 이날 밤 트위터에 "21세기 대한민국에 숙취 해소제 사진과 함께 '멸공'이라는 글을 올리는 재벌 회장이 있다. 거의 윤석열 수준"이라고 비판하기도 했다.

반면 국민의힘은 정 부회장을 옹호하고 나섰다. 이용호 국민의힘 의원은 지난 8일 보도자료를 통해 "저 부회장을 응원한다"며 "그가 멸공을 하던 친공을 하던 관심이 없지만, 권력의 눈치를 봐야 하는 한국의 기업 풍토에서 소신을 가지고 자신의 의사표시를 하는 그의 용기에 대해 박수를 보낸다"라고 했다.

그런가 하면 윤석열 국민의힘 대선 후보는 이날 자신의 인스타그램에 신세계의 대형마트인 '이마트'에서 멸치와 콩을 사는 사진을 공개했다. 또 '#달걀 #파 #멸치 #콩'이라는 해시태그를 게재하기도 했다. 이에 대해 국민의힘 선거대책본부는 "윤 후보가 밥상 물가와 방역패스 문제를 다시 점검한 것"이라고 설명했지만, 일각에서는 정 부회장에 대해 우회적으로 지지를 드러낸 게 아니냐는 추측이 나왔다. 멸치와 콩의 앞 글자를 따서 연결하면 '멸콩'이 되는데, 단어의 발음이 멸공과 유사하다는 해석도 나왔다.

윤 후보가 이 사진을 공개한 뒤 국민의힘에서는 이른바 '멸콩 챌린지'가 확산하기도 했다. 나경원 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원은 마트에서 멸치와 콩을 구입하는 사진을 게재하며 "이마트에서 멸치, 약콩, 초코바, 야식거리 국물 떡볶이까지 샀다. '공산당이 싫어요'라는 말이 논란이 되는 나라는 공산주의 국가밖에 없을 텐데. 멸공! 자유"라고 강조했다.

이 외에도 국민의힘 '이재명비리국민검증' 특별위원장으로 임명된 김진태 전 의원, 김연주 국민의힘 상근부대변인 등도 '멸콩'을 사는 사진을 올리며 멸콩 챌린지에 동참했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr