[클릭 e종목]"롯데케미칼, 4Q실적은 기대 이하…주가는 저점 지나는 중"

[아시아경제 지연진 기자]KB증권은 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 15,000 등락률 +6.91% 거래량 281,598 전일가 217,000 2022.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "롯데케미칼, 목표주가 31만→29만원으로 하향"印尼 초대형 석화단지, 韓 기업이 짓는다…2025년 양산롯데케미칼, '스탠다드에너지' 2대주주로…차세대 ESS 시장 진출 close 에 대해 실적 추정치를 낮추면서 목표주가를 32만7000원으로 하향 조정한다고 10일 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.

백영찬 KB증권 연구원은 "롯데케미칼은 신증설 및 공급확대 영향으로 주요 제품들의 스프레드 하락을 반영함에 따라 2022~2023년 지배주주순이익은 기존추정대비 각각 9.2%, 4.3% 하향됐다"며 "실적 둔화는 이미 주가에 반됐으며 올해 하반기부터 점진적인 수익성 개선이 예상된다"고 전했다.

지난해 4분기 매출액과 영업이익은 4조4051억원으로 전년동기대비 36.8% 증가하고, 영업이익은 22.5% 감소한 2234억원으로 시장 전망치를 밑돌 것으로 예상된다. 지난해 11~12월 변이 바이러스 확산에 따른 화학제품 수요감소와 정기보수 비용이 발생한 탓이다.

백 연구원은 "롯데케미칼의 단기 실적모멘텀은 크지 않은 상황"이라며 "변이 바이러스 확산과 공급망 이슈로 인해 전방수요 확대가 제한적이기 때문이며 지난해부터 올해 세계 에틸렌 신증설은 1013만t, 806만t으로 공급과잉이 지속되는 양상"이라고 설명했다. 이어 "올해 상반기 수요 둔화와 화학제품 공급과잉의 악재가 있다면, 하반기에는 경기부양책을 통한 전방수요 개선과 2023년 신증설 감소에 따른 수급밸런스 개선이라는 호재도 존재한다. 인내심을 가지고 본다면 지금은 저점을 지나가고 있는 국면으로 판단된다"고 전했다.

