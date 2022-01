신세계百, 유니세프와 캠페인…“새해맞이 첫 ESG 경영”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 국제 구호단체 유니세프와 손잡고 새해맞이 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 나선다고 10일 밝혔다.

신세계백화점 경기점은 다음달 6일까지 지하 1층 더 스테이지에서 ‘더 나은 세상’이라는 테마로 어린이의 꿈과 희망을 응원하는 대형 팝업스토어를 선보인다.

대형 지구본 모양의 특별 부스를 설치해 전 세계 재난 현장에서 사용되는 유니세프 구호물품을 전시하고, 위기에 처한 어린이들을 위한 응원 메시지를 전할 수 있는 이벤트도 진행된다.

신세계백화점과 유니세프한국위원회는 지구촌 어린이들이 처한 안타까운 현실을 알리고 후원 참여를 독려할 예정이다. 월 3만원 이상 후원에 동참하는 고객에게는 유니세프 달력과 재활용이 가능한 피크닉 가방을 증정한다.

신세계백화점 경기점장은 “새해를 맞아 유니세프한국위원회와 손잡고 위기에 처한 전 세계 어린이들의 이야기를 전하는 문화 체험 공간을 마련했다”며 “앞으로도 의미 있고 다양한 콘텐츠를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr